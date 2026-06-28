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गजब की चोरी; इंस्टाग्राम पर बंद मकान की रील देखी, 2 लाख रुपये कैश और जेवरात उड़ाए

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी का पूरा सामान भी बरामद.

मेरठ में गजब की चोरी.
मेरठ में गजब की चोरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 3:54 PM IST

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मेरठ: सोशल मीडिया पर अगर अपने मकान की फोटो या वीडियो पोस्ट करते हैं तो चेत जाइए. आपकी पोस्ट पर चोरों की भी नजर है. पोस्ट की गई रील को देखकर चोर अपना टारगेट तय कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला मेरठ से सामने आया है, जिसमें पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि चोरी की वारदात को अंजाम इंस्टाग्राम पर रील देखने के बाद दिया था. चोरों ने बंद मकान से लाखों की चोरी की.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस अनुसार, 21 जून 2026 को शास्त्रीनगर निवासी वादी राजकुमार खुराना ने थाना नौचंदी पर एक लिखित तहरीर दी. इसमें बताया था कि चोरों ने उनके बंद मकान में घुसकर उनकी पत्नी की ज्वेलरी और भारी मात्रा में कैश चोरी कर लिया है. वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी.

​घटना के खुलासे के लिए एसएसपी मेरठ और एसपी सिटी के निर्देशन में टीम का गठन किया गया. पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया, जिससे चोरों तक पहुंचने में मदद मिली. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर मकान की एक रील देखी थी, जिससे उन्हें घर के बंद होने और अंदर की स्थिति का अंदाजा मिला. फिर उन्होंने रेकी कर इस वारदात को अंजाम दिया.

गिरफ्तार अभियुक्तों में ​नजाकत पुत्र सलीम और ​सलीम पुत्र अजीज हैं. एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्रीनगर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने अनावरण किया है. चोरी का तरीका बेहद चौंकाने वाला था. इन्होंने सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर मकान की रील देखकर रेकी की और बंद मकान को निशाना बनाया. पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से दोनों आरोपियों को नौचंदी ग्राउंड के पास से दबोच लिया. इनके पास से शत-प्रतिशत बरामदगी (2 लाख रुपये कैश और सोने-हीरे के जेवरात) कर ली गई है. अभियुक्त नजाकत का पूर्व में भी आबकारी अधिनियम के तहत आपराधिक इतिहास रहा है. इन दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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