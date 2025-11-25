मुरादाबाद में ATM उखाड़ ले गए चोर; मशीन में था छह लाख से ज्यादा कैश, चोरों ने बंद कर दिया था CCTV
एसएचओ मनीष सक्सेना ने बताया कि साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर कई टीमें लगाई गई हैं.
मुरादाबाद : जिले के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के फव्वारा चौक के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को सोमवार को चोर उखाड़ ले गये. घटना की जानकारी सुबह हुई जब स्थानीय लोगों ने एटीएम का शटर खुला देखा. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. एटीएम चोरी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी के बाद मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.
एटीएम चोरी की घटना के संबंध में सिविल लाइंस थाने के एसएचओ मनीष सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एटीएम चोरी से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर कई टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि चोरी की घटना से पहले बदमाशों ने सीसीटीवी को किसी तरह बंद कर दिया था, जिससे फुटेज प्राप्त नहीं हो पाई हैं. ग्राहक ने बताया कि वह यहां पैसा निकालने आए थे, मगर मशीन नहीं थी तो वह आगे चले गए. बाद में उन्हें मालूम हुआ कि एटीएम बदमाशों की ओर से चोरी कर ली गई है.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि रात्रि के समय चोर पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए हैं. जिस गाड़ी में एटीएम मशीन को रखा गया है, उसका नंबर ट्रेस करके गहन छानबीन की जा रही है. इस घटना में सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश की जा रही है. बहुत ही जल्द घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एटीएम में करीब छह लाख 92 हजार रुपये थे.
