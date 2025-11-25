ETV Bharat / state

मुरादाबाद में ATM उखाड़ ले गए चोर; मशीन में था छह लाख से ज्यादा कैश, चोरों ने बंद कर दिया था CCTV

मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी ( Photo credit: ETV Bharat )