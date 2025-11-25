ETV Bharat / state

मुरादाबाद में ATM उखाड़ ले गए चोर; मशीन में था छह लाख से ज्यादा कैश, चोरों ने बंद कर दिया था CCTV

एसएचओ मनीष सक्सेना ने बताया कि साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर कई टीमें लगाई गई हैं.

मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी
मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 3:48 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 3:58 PM IST

मुरादाबाद : जिले के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के फव्वारा चौक के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को सोमवार को चोर उखाड़ ले गये. घटना की जानकारी सुबह हुई जब स्थानीय लोगों ने एटीएम का शटर खुला देखा. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. एटीएम चोरी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी के बाद मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

एटीएम चोरी की घटना के संबंध में सिविल लाइंस थाने के एसएचओ मनीष सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एटीएम चोरी से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर कई टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि चोरी की घटना से पहले बदमाशों ने सीसीटीवी को किसी तरह बंद कर दिया था, जिससे फुटेज प्राप्त नहीं हो पाई हैं. ग्राहक ने बताया कि वह यहां पैसा निकालने आए थे, मगर मशीन नहीं थी तो वह आगे चले गए. बाद में उन्हें मालूम हुआ कि एटीएम बदमाशों की ओर से चोरी कर ली गई है.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि रात्रि के समय चोर पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए हैं. जिस गाड़ी में एटीएम मशीन को रखा गया है, उसका नंबर ट्रेस करके गहन छानबीन की जा रही है. इस घटना में सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश की जा रही है. बहुत ही जल्द घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एटीएम में करीब छह लाख 92 हजार रुपये थे.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज की शादी में दुल्हन के 30 लाख के गहने, 15 लाख की नकदी चोरी; CCTV फुटेज में झोला लेकर भागते दिखा चोर

