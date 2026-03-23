मशरूम से बनी स्याही से बेनकाब होंगे चोर, 20 एमएल इंक की कीमत 1100 रुपये
आईआईटी कानपुर के छात्र ने मशरूम से बनाई स्याही, जो नकली नोटों को पहचानने में मददगार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 9:07 PM IST
कानपुर: अभी तक आपने पेन में इस्तेमाल होने वाले स्याही या इंक के बारे में सुना होगा, जिसको तैयार करने में रंग और केमिकल का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मशरूम को प्रोटीन का बेहतर स्रोत समझकर लोग बड़े चाव से खाते हैं.
उसी मशरूम से सेलम, तमिलनाडु निवासी तनुष प्रेमकुमार ने एक ऐसी स्याही तैयार कर दी है, जिसकी मदद से अब चोरी को रोका जा सकेगा. असली और नकली नोटों की पहचान की जा सकेगी, इसी तरह विभिन्न ब्रांड्स के डुप्लीकेसी पर भी इंक की मदद से अंकुश लगाया जा सकेगा.
तनुष ने बताया कि इंक को तैयार करने के बाद, हम इंक को किसी स्टांप के अंदर भर कर, फिर स्टांप की मदद से कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं. इस इंक की खासियत यह है कि इसे केवल अल्ट्रा वायलेट किरणों की मदद से ही देखा जा सकता है. साधारण परिस्थितियों में यह इंक वाली स्टांप किसी को नजर नहीं आती है.
तनुष के अनुसार, इस इंक की 20 एमएल की कीमत 1100 रुपये है. वहीं, उपयोगकर्ता को प्रति स्टांप केवल 90 पैसे खर्च करने होते हैं. तनुष के मुताबिक, आर्मी, विजिलेंस, बैंकिंग सेक्टर के आलावा विभिन्न ब्रांड्स इस इंक का प्रयोग कर सकते हैं. इस इंक को तैयार करने के लिए आईआईटी कानपुर ने तनुष को 20 लाख रुपये की फंडिंग की है.
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