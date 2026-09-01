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कुरुक्षेत्र के पिहोवा में चोरों का आतंक, ताला तोड़कर एक साथ कई दुकानों में चोरी

ताला तोड़कर एक साथ कई दुकानों में चोरी ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: पिहोवा-चीका मार्ग पर प्राइम पैलेस के पास चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां एक ही रात में चोरों ने तीन दुकानों के शटर उखाड़कर व्यापारी वर्ग की रातों की नींद उड़ा दी. रात के सन्नाटे में महज आधे घंटे के भीतर अंजाम दी गई. इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और गश्त पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ​ कैश व कीमती सामान पर किया हाथ साफः यह घटना लगभग मध्यरात्रि 12:00 से 12:30 बजे के बीच की है, जब पूरा शहर सो रहा था. चोरों ने बड़ी सफाई से एक के बाद एक तीन दुकानों के ताले तोड़े और शटर उखाड़कर भीतर रखे कैश व कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया. सुबह जब पास के ही एक पड़ोसी व्यापारी की नजर टूटे हुए शटरों पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत संबंधित दुकानदारों को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंचे दुकानदारों ने जब अंदर का नजारा देखा, तो उनके होश उड़ गए, सामान तितर-बितर पड़ा था और भारी नुकसान हो चुका था. कुरुक्षेत्र में चोरों का आतंक (ETV Bharat)