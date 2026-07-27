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करनाल में चोरों का आतंक, एक ही रात में पांच दुकानों में हजारों की चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

करनाल में पांच दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.

Theft worth thousands from five shops
एक ही रात में पांच दुकानों में हजारों की चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 27, 2026 at 8:24 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 9:00 PM IST

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करनालः जिले के घरौंडा शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. सोमवार तड़के मुख्य बाजार स्थित रामनगर वाली गली में चोरों ने एक के बाद एक पांच दुकानों को निशाना बनाते हुए उनके शटर और ताले तोड़ दिए. चोर दुकानों से हजारों रुपये की नकदी और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए. घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है और उन्होंने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदातः घटना सोमवार तड़के करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है. पास के एक मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में तीन युवक दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसते और गल्ले में रखी नकदी व अन्य सामान बैग में भरकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं.

पांच दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी (ETV Bharat)

पांच दुकानों को बनाया निशानाः अमन मेडिकल स्टोर के संचालक अमन वर्मा ने बताया कि वह रविवार रात रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे. सुबह करीब तीन बजे उन्हें सूचना मिली कि दुकान का शटर खुला हुआ है. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शटर टूटा हुआ था और दुकान का सामान बिखरा पड़ा था. सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि तीन युवक ताला तोड़कर दुकान में घुसे और नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए. इसी दौरान चोरों ने साथ लगती मोबाइल और जनरल स्टोर सहित कुल पांच दुकानों को निशाना बनाया.

Theft worth thousands from five shops
करनाल में पांच दुकानों में चोरी (ETV Bharat)

मोबाइल दुकान को भी बनाया निशानाः चोरों ने साथ लगती मोबाइल दुकान और अन्य दुकानों में भी चोरी की. मोबाइल दुकान संचालक मोहित दीवान ने बताया कि ग्राहकों के रिपेयर के लिए आए दो 4G और 5G मोबाइल फोन, दो कीपैड फोन, नकदी और अन्य सामान चोरी हो गया. चोरों ने दुकान के शटर के ताले तोड़ने के साथ शीशे का दरवाजा भी तोड़ दिया. इतना ही नहीं, दुकान के पीछे से बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया, जिससे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए और उनकी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो सकी. उन्होंने बताया कि इस चोरी में उनका करीब 15 से 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस रात में मौके पर पहुंच गई थी.

Theft worth thousands from five shops
करनाल में पांच दुकानों में चोरी (ETV Bharat)

व्यापारियों में रोष, पुलिस गश्त पर उठे सवालः लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में भारी नाराजगी है. उनका कहना है कि "पिछले करीब दो माह में शहर में 20 से अधिक चोरी की वारदात हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है." व्यापारियों का आरोप है कि "रात के समय पुलिस गश्त प्रभावी नहीं होने के कारण चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं."

सुरक्षा बढ़ाने की मांगः व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, रात्रि गश्त बढ़ाने और बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.

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Last Updated : July 27, 2026 at 9:00 PM IST

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