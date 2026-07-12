मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे चोर, कांकेर में 72 घंटे में 5 मंदिर में चोरी
प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिरों में दान पेटी से चोरी की वारादात, सुबह पूजा करने आए पुजारी ने देखा ताला टूटा हुआ
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 12, 2026 at 6:10 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं. बीते 72 घंटों के भीतर शहर के कई प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिरों में चोरी की वारदात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. लगातार हो रही इन वारदातों से शहर में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं.
ऊपर-नीचे रोड के मंदिर को बनाया निशाना
बीती रात अज्ञात चोरों ने शहर के राजापारा स्थित प्रसिद्ध बालाजी मंदिर और ऊपर-नीचे रोड मरीन ड्राइव स्थित शिव मंदिर को निशाना बनाया. चोर मंदिरों के ताले तोड़कर अंदर घुसे और दानपेटी में रखी नकदी लेकर फरार हो गए. सुबह जब पुजारी और मंदिर समिति के सदस्य पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे तो मंदिरों के टूटे ताले और बिखरा सामान देखकर चोरी की जानकारी मिली. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.
पहले भी मंदिरों में हुई है चोरी
गौरतलब है कि इससे पहले भी चोर रियासतकालीन बड़े शीतला मंदिर, शनि मंदिर और राइस मिल पारा स्थित मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं. लगातार मंदिरों को निशाना बनाए जाने से श्रद्धालुओं और शहरवासियों में भारी आक्रोश है. मंदिर समितियों और पुजारियों ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.
पुलिस ने कहा- जल्द होगी गिरफ्तारी
इधर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू ने बताया कि दोनों मामलों में शिकायत दर्ज कर ली गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की पहचान की जा रही है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.