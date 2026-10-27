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रांची में पुलिस अधिकारी के घर पर चोरों का हमला, सब-इंस्पेक्टर के आवास से 20 लाख से ज्यादा की चोरी

चोरी के बाद बिखरा हुआ सामान ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में चोरों के दुस्साहस इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिसकर्मियों के घर भी उनके निशाने पर आ गए हैं. चुटिया थाना क्षेत्र के पटेल कंपाउंड में हजारीबाग में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर शशि गुप्ता के बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया. तीन से चार अपराधियों ने घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए.

बंद मकान देखकर दिया वारदात को अंजाम