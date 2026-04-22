रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोलपार में लगभग 10 लाख की चोरी, शादी समारोह में शामिल होने बिहार गया था परिवार

रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोलपार में लगभग 10 लाख की चोरी, शादी समारोह में शामिल होने बिहार गया था परिवार
रामगढ़ में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया और करीब 10 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर फरार हो गए.
Published : April 22, 2026 at 5:39 PM IST
रामगढ़: जिले के गोलपार इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं. चोरों ने बंद पड़े एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया और आसानी से फरार हो गए. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस की सुस्ती एक बार फिर उजागर हुई है.
अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़े
जानकारी के अनुसार, गोलपार निवासी कपड़ा फेरी व्यवसायी रामप्रवेश साहू अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने बिहार गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और घर में घुसकर दो कमरों की अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़ दिए और पूरे घर में सामान बिखेर दिया.
अपराधियों के हौसले बुलंद
पीड़ित परिवार के मुताबिक, चोर करीब 6 से 7 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, लगभग 1.20 लाख रुपये नकद और बिक्री के लिए रखी गई नई कीमती साड़ियां भी अपने साथ ले गए. जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि अपराधियों को पुलिस का कोई भय नहीं है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में चोर बेखौफ होकर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. अगर समय पर गश्ती होती तो शायद इस तरह की वारदात को रोका जा सकता था.
इससे पहले पड़ोसी के घर चोरी हुई थी
गोलपार इलाके में यह पहली घटना नहीं है. कुछ दिन पहले ही रामप्रवेश साहू के पड़ोसी जावेद के घर से चार मोबाइल फोन चोरी हुए थे. उस मामले की सूचना भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
रामप्रवेश साहू ने बताया कि वे लोग बिहार शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और जब लौटे तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, अलमारी, बक्सा और पलंग बॉक्स से सारे सामान की चोरी हो गई है.
आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है
पूरे मामले में थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि घटना की सूचना पीड़ित द्वारा दी गई थी. पेट्रोलिंग पार्टी को घटनास्थल भेजा गया है लेकिन आवेदन लेकर मामला दर्ज किया जाएगा. आसपास के सीसीटीवी कैमरा को देखा जा रहा है ताकि चोरों की शिनाख्त हो सके.
बुधवार को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन सवाल यह है कि हर बार घटना के बाद ही पुलिस क्यों सक्रिय होती है. लगातार हो रही चोरियों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम लोगों में डर का माहौल है.
नए एसपी के लिए बड़ी चुनौती
ऐसे में नए एसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सुस्त पड़ी पुलिस व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, गश्ती व्यवस्था को मजबूत किया जाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर आम जनता का भरोसा बहाल किया जाए.
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