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रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोलपार में लगभग 10 लाख की चोरी, शादी समारोह में शामिल होने बिहार गया था परिवार

रामगढ़: जिले के गोलपार इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं. चोरों ने बंद पड़े एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया और आसानी से फरार हो गए. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस की सुस्ती एक बार फिर उजागर हुई है.

अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़े

जानकारी के अनुसार, गोलपार निवासी कपड़ा फेरी व्यवसायी रामप्रवेश साहू अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने बिहार गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और घर में घुसकर दो कमरों की अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़ दिए और पूरे घर में सामान बिखेर दिया.

पीड़ित रामप्रवेश साहू का बयान (Etv Bharat)

अपराधियों के हौसले बुलंद

पीड़ित परिवार के मुताबिक, चोर करीब 6 से 7 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, लगभग 1.20 लाख रुपये नकद और बिक्री के लिए रखी गई नई कीमती साड़ियां भी अपने साथ ले गए. जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि अपराधियों को पुलिस का कोई भय नहीं है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में चोर बेखौफ होकर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. अगर समय पर गश्ती होती तो शायद इस तरह की वारदात को रोका जा सकता था.

इससे पहले पड़ोसी के घर चोरी हुई थी

गोलपार इलाके में यह पहली घटना नहीं है. कुछ दिन पहले ही रामप्रवेश साहू के पड़ोसी जावेद के घर से चार मोबाइल फोन चोरी हुए थे. उस मामले की सूचना भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.