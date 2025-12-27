ETV Bharat / state

धौलपुर में चोरों ने मकान और ब्यूटी पार्लर को बनाया निशाना, लाखों की नकदी और आभूषण पार

पीड़िता का कहना है कि अज्ञात चोरों ने मकान और ब्यूटी पार्लर से लाखों की नकदी और आभूषण पार कर लिए.

Situation after the theft
चोरी के बाद का हाल (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 4:56 PM IST

धौलपुर: जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान और ब्यूटी पार्लर को निशाना बनाया. चोरों ने मकान और ब्यूटी पार्लर से साढ़े दस लाख रुपए की नगदी के साथ करीब 40 लाख रुपए के सोने-चांदी गहने उड़ा लिए. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया हैं. जिसमें दो चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

निहालगंज थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा सूचना पर मौके पर गए. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया. थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज में ​नजर आया कि दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है. उन्होंने बताया इस मामले का खुलासा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सीसीटीवी फुटेज में दिखे चोर (Source - CCTV)

पीड़िता मकान मालिक श्वेता तिवारी ने रिपोर्ट में बताया कि उनके पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है. इसके बाद से ही वह अपने बच्चों के साथ सैंपऊ रोड स्थित कालोनी में ब्यूटी पार्लर चला कर अपना परिवार का संचालन करती हैं. पीड़िता ने बताया कि वह क्रिसमस के मौके पर अपने भाई के घर झांसी गई हुई थी. 23 दिसंबर को झांसी जाने के बाद 24 दिसंबर को ब्यूटी पार्लर पर उनका स्टाफ था. 25 दिसंबर को पूरे स्टाफ की छुट्टी कर दी गई.

पीड़िता ने बताया कि 25 और 26 दिसंबर की रात को दो चोरों ने उसके घर के ताले को तोड़कर ऊपर के कमरे की अलमारी में रखी साढ़े 10 लाख की नगदी और करीब 40 लाख के सोने और चांदी के गहने चुरा लिए. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि चोरी हुए गहनों में 9 सोने और दो हीरे की अंगूठी, चार सोने की चैन, एक मंगलसूत्र, एक सोने की चेन, 5 सोने के पेंडल, 9 कानों के झुमके, दो हीरे के झुमके, एक गले का हार, एक गले की मोती की माला, गिन्नी की अंगूठी और करीब आधी किलो चांदी के आभूषण शामिल हैं.

