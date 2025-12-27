ETV Bharat / state

धौलपुर में चोरों ने मकान और ब्यूटी पार्लर को बनाया निशाना, लाखों की नकदी और आभूषण पार

निहालगंज थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा सूचना पर मौके पर गए. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया. थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज में ​नजर आया कि दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है. उन्होंने बताया इस मामले का खुलासा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

धौलपुर: जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान और ब्यूटी पार्लर को निशाना बनाया. चोरों ने मकान और ब्यूटी पार्लर से साढ़े दस लाख रुपए की नगदी के साथ करीब 40 लाख रुपए के सोने-चांदी गहने उड़ा लिए. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया हैं. जिसमें दो चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

पढ़ें: अजमेर में 'सोने की खान' से 55 लाख की चोरी, शातिर चोरों ने इलाके की बिजली काटकर की वारदात

पीड़िता मकान मालिक श्वेता तिवारी ने रिपोर्ट में बताया कि उनके पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है. इसके बाद से ही वह अपने बच्चों के साथ सैंपऊ रोड स्थित कालोनी में ब्यूटी पार्लर चला कर अपना परिवार का संचालन करती हैं. पीड़िता ने बताया कि वह क्रिसमस के मौके पर अपने भाई के घर झांसी गई हुई थी. 23 दिसंबर को झांसी जाने के बाद 24 दिसंबर को ब्यूटी पार्लर पर उनका स्टाफ था. 25 दिसंबर को पूरे स्टाफ की छुट्टी कर दी गई.

पढ़ें: बाड़मेर में चोरों का आतंक! एक और घर का ताला टूटा, घरों के बाहर लगाए CCTV कैमरे

पीड़िता ने बताया कि 25 और 26 दिसंबर की रात को दो चोरों ने उसके घर के ताले को तोड़कर ऊपर के कमरे की अलमारी में रखी साढ़े 10 लाख की नगदी और करीब 40 लाख के सोने और चांदी के गहने चुरा लिए. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि चोरी हुए गहनों में 9 सोने और दो हीरे की अंगूठी, चार सोने की चैन, एक मंगलसूत्र, एक सोने की चेन, 5 सोने के पेंडल, 9 कानों के झुमके, दो हीरे के झुमके, एक गले का हार, एक गले की मोती की माला, गिन्नी की अंगूठी और करीब आधी किलो चांदी के आभूषण शामिल हैं.