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सोनीपत के गन्नौर में चोरों का आतंक: एक ही रात में 3 जगह सेंधमारी, मंदिर का दानपात्र भी नहीं छोड़ा, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

गन्नौर में चोरों ने एक रात में तीन दुकानों और मंदिर को निशाना बनाया. पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई.

Ganaur theft Sonipat
सोनीपत के गन्नौर में चोरों का आतंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
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सोनीपत: सोनीपत के गन्नौर में चोरों ने एक ही रात में तीन अलग-अलग जगहों पर सेंधमारी कर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी. नगरपालिका रोड पर चोरों ने जिम बेकर्स, ओम इलेक्ट्रिकल और रविदास मंदिर को निशाना बनाया. तीनों वारदातों में चोर अलग-अलग रास्तों से अंदर दाखिल हुए और नकदी लेकर फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है.

जिम बेकर्स में छत के रास्ते घुसे चोर: चोरों ने सबसे पहले नगरपालिका रोड स्थित जिम बेकर्स को निशाना बनाया. चोर छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और गल्ले में रखी हजारों रुपये की नकदी व सामान चोरी कर लिया. इतना ही नहीं, चोरों ने गोशाला के दान पात्र को भी नहीं छोड़ा. दान पात्र तोड़कर करीब तीन हजार रुपये निकाल लिए गए. दुकान में तोड़फोड़ भी की गई.

ओम इलेक्ट्रिकल की खिड़की तोड़कर चोरी: इसके बाद चोरों ने ओम इलेक्ट्रिकल को निशाना बनाया. चोर पहली मंजिल की खिड़की तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए और हजारों रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए. लगातार दो दुकानों में चोरी के बाद भी चोरों ने वारदात का सिलसिला नहीं रोका.

एक ही रात में 3 जगह सेंधमारी, मंदिर का दानपात्र भी नहीं छोड़ा (ETV Bharat)

मंदिर में भी नहीं छोड़ा दान पात्र: तीसरी वारदात रविदास मंदिर में हुई. चोर छत से सीढ़ी लगाकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए और दान पात्र तोड़कर उसमें रखी नकदी चोरी कर ली. धार्मिक स्थल को निशाना बनाए जाने से स्थानीय लोगों में भी रोष है. चोरों की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं.

पुलिस जांच में जुटी: वारदात की सूचना मिलते ही थाना गन्नौर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

व्यापार मंडल ने दी धरने की चेतावनी: गन्नौर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप सिंघल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो व्यापार मंडल धरना देने के लिए मजबूर होगा. बाजार की सुरक्षा को लेकर पुलिस को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए." वहीं, दुकानदार महेश कुमार ने कहा कि, "एक ही रात में लगातार चोरी की वारदातों से व्यापारियों में डर का माहौल है. पुलिस को रात के समय गश्त बढ़ानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके." वहीं, दुकानदार हार्दिक ने भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की.

एक ही रात में तीन स्थानों पर चोरी की वारदात ने गन्नौर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पुलिस गश्त के दावों के बावजूद चोरों ने लगातार तीन जगह वारदात को अंजाम दिया.

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