ETV Bharat / state

सोनीपत के गन्नौर में चोरों का आतंक: एक ही रात में 3 जगह सेंधमारी, मंदिर का दानपात्र भी नहीं छोड़ा, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

सोनीपत के गन्नौर में चोरों का आतंक ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के गन्नौर में चोरों ने एक ही रात में तीन अलग-अलग जगहों पर सेंधमारी कर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी. नगरपालिका रोड पर चोरों ने जिम बेकर्स, ओम इलेक्ट्रिकल और रविदास मंदिर को निशाना बनाया. तीनों वारदातों में चोर अलग-अलग रास्तों से अंदर दाखिल हुए और नकदी लेकर फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है. जिम बेकर्स में छत के रास्ते घुसे चोर: चोरों ने सबसे पहले नगरपालिका रोड स्थित जिम बेकर्स को निशाना बनाया. चोर छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और गल्ले में रखी हजारों रुपये की नकदी व सामान चोरी कर लिया. इतना ही नहीं, चोरों ने गोशाला के दान पात्र को भी नहीं छोड़ा. दान पात्र तोड़कर करीब तीन हजार रुपये निकाल लिए गए. दुकान में तोड़फोड़ भी की गई. ओम इलेक्ट्रिकल की खिड़की तोड़कर चोरी: इसके बाद चोरों ने ओम इलेक्ट्रिकल को निशाना बनाया. चोर पहली मंजिल की खिड़की तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए और हजारों रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए. लगातार दो दुकानों में चोरी के बाद भी चोरों ने वारदात का सिलसिला नहीं रोका. एक ही रात में 3 जगह सेंधमारी, मंदिर का दानपात्र भी नहीं छोड़ा (ETV Bharat)