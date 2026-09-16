ETV Bharat / state

छह दुकानों के ताले काटे, हाथ लगे 400 रुपये और कुछ सिक्के, एफएसएल ने इकट्ठा किए फिंगर प्रिंट्स

घटनास्थल की जांच करती पुलिस और एफएसएल की टीम ( ईटीवी भारत )