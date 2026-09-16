छह दुकानों के ताले काटे, हाथ लगे 400 रुपये और कुछ सिक्के, एफएसएल ने इकट्ठा किए फिंगर प्रिंट्स
रांची के धुर्वा में चोरों ने छह दुकानों को निशाना बनाया है. एफएसएल टीम ने घटना स्थल से फिंगर प्रिंट्स इकट्ठा किए. रिपोर्ट- प्रशांत किशोर.
Published : September 16, 2026 at 2:42 PM IST
रांची: धुर्वा इलाके में मंगलवार की देर रात चोरों ने एक साथ छह दुकानों को निशाना बनाया. बड़ी रकम मिलने की उम्मीद में चोरों ने दुकानों के ताले काटने में काफी मेहनत की, लेकिन जब चोरी का सामान और नकदी हाथ लगी तो उनकी सारी मेहनत बेकार साबित हो गई.
तीन दुकानों में चोरी, तीन के ताले तोड़े
चोर तीन दुकानों के अंदर प्रवेश करने में सफल रहे. इनमें एक मेडिकल स्टोर और दो किराना दुकान शामिल है. हालांकि, तीनों दुकानों से चोरों के हाथ महज 400 रुपये नकद और 10 व 20 रुपये के कुछ सिक्के ही लगे. घटना का पता बुधवार सुबह उस समय चला, जब दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें खोलने पहुंचे. दुकानदारों ने देखा कि कई दुकानों के ताले टूटे हुए हैं, जबकि कुछ दुकानों के ताले तोड़ने का प्रयास किया गया है. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. दुकानदारों ने तत्काल इसकी जानकारी धुर्वा थाना पुलिस को दी.
चोरी की घटनाओं के बाद दुकानदार नहीं रखते नकद
दुकानदारों ने पुलिस को बताया कि इलाके में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं. इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अब अधिकांश दुकानदार रात में दुकान के अंदर ज्यादा नकदी नहीं रखते हैं. दुकान बंद करने से पहले नकदी घर ले जाने या सुरक्षित स्थान पर रखने की वजह से चोरों को इस बार बड़ी रकम नहीं मिल सकी. एक दुकान से चोरों को करीब 400 रुपये नकद मिले, जबकि अन्य दो दुकानों से उन्हें 10 और 20 रुपये के कुछ सिक्के ही हाथ लगे. बड़ी रकम के लिए छह दुकानों के ताले काटने के बाद चोरों के हाथ मामूली रकम लगना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो सामने आया मामला
बुधवार सुबह दुकानदार जब अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी के प्रयास की जानकारी हुई. किसी दुकान का ताला टूटा मिला तो किसी दुकान के शटर और ताले से छेड़छाड़ के निशान मिले. इसके बाद दुकानदारों ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी और पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद धुर्वा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानों का निरीक्षण किया. पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक जानकारी जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाला.
सीसीटीवी में दिखे कुछ नाबालिग, एफएसएल ने की जांच
पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं. फुटेज में कुछ नाबालिगों के दुकान के अंदर प्रवेश करने की बात सामने आई है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है. चोरी की वारदात भले ही बड़ी ना हो, लेकिन पुलिस ने एहतियातन एफएसएल की टीम को बुलाकर हर दुकान की जांच करवाई. ताकि वहां से फिंगर प्रिंट्स इकट्ठा किया जा सके. दरअसल पुलिस के द्वारा हर पकड़े गए अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स भी रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, ताकि दोबारा चोरी जैसे मामलों में अगर वह शामिल हो तो पहचान की जा सके.
गश्त बढ़ाने की तैयारी
धुर्वा थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि छह दुकानों को निशाना बनाया गया है. तीन दुकानों में चोरी का प्रयास किया गया, जबकि तीन दुकानों के अंदर घुसकर चोरी की गई. उन्होंने बताया कि चोरों के हाथ एक दुकान से 400 रुपये नकद और अन्य दुकानों से 10 व 20 रुपये के कुछ सिक्के लगे हैं. थाना प्रभारी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है. इलाके में रात के समय पुलिस गश्त और बढ़ाई जाएगी. चोरी की घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम काम कर रही है.
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