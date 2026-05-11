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RACS अधिकारी के घर चोरों ने बोला धावा, लाखों का माल लेकर फरार, जाग होने पर किया हमला

मोहन निवास कॉलोनी का गेट. ( ETV Bharat kota )

कोटाः शहर में स्टेशन रोड की पॉश कॉलोनी मोहन निवास में राजस्थान अकाउंट सर्विसेज की अधिकारी के घर पर लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है. इस चोरी में जाग हो जाने के बाद चोरों ने मकान मालिक पर हमला भी कर दिया है, जिसमें वह चोटिल भी हुआ है. सूचना मिलने पर रात को पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित ने भीमगंज मंडी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. यह चोरी राजस्थान अकाउंट सर्विसेज की अधिकारी पूनम मेहता के घर पर हुई है, वे घटना के समय अपने पति राजीव चौरड़िया के साथ थी. भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामकिशन गोदारा का कहना है की चोरी सोमवार सुबह हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. मौके से साक्ष्य भी लिए हैं. चोरों की संख्या चार के आसपास बताई गई है. इस मामले में जाग होने पर चोरों ने मकान मालिक पर हमला भी कर दिया है. उन्होंने बताया कि मकान मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू की गई है. राजीव चौरड़िया का कहना है कि उनके घर पर करीब 10 लाख रुपए की चोरी हुई है. इसमें चोर उनके घर से ज्वेलरी, चांदी और सोने के सिक्के ले गए. इसके साथ ही 2.5 लाख का कैमरा और 40 हजार रूपए का लैपटॉप भी चुरा कर ले गए हैं. इसमें 10 हजार रुपए की नकदी भी शामिल है, जबकि ज्वेलरी व सिक्के करीब 10 लाख के हैं. पढ़ेंः Theft In RAS Officer House : आरएएस अधिकारी के घर पर चोरी, ताले तोड़कर नकदी और जेवरात ले उड़े चोर