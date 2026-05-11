RACS अधिकारी के घर चोरों ने बोला धावा, लाखों का माल लेकर फरार, जाग होने पर किया हमला
भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामकिशन गोदारा का कहना है की चोरी सोमवार सुबह हुई है.
Published : May 11, 2026 at 6:45 PM IST
कोटाः शहर में स्टेशन रोड की पॉश कॉलोनी मोहन निवास में राजस्थान अकाउंट सर्विसेज की अधिकारी के घर पर लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है. इस चोरी में जाग हो जाने के बाद चोरों ने मकान मालिक पर हमला भी कर दिया है, जिसमें वह चोटिल भी हुआ है. सूचना मिलने पर रात को पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित ने भीमगंज मंडी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. यह चोरी राजस्थान अकाउंट सर्विसेज की अधिकारी पूनम मेहता के घर पर हुई है, वे घटना के समय अपने पति राजीव चौरड़िया के साथ थी.
भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामकिशन गोदारा का कहना है की चोरी सोमवार सुबह हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. मौके से साक्ष्य भी लिए हैं. चोरों की संख्या चार के आसपास बताई गई है. इस मामले में जाग होने पर चोरों ने मकान मालिक पर हमला भी कर दिया है. उन्होंने बताया कि मकान मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू की गई है. राजीव चौरड़िया का कहना है कि उनके घर पर करीब 10 लाख रुपए की चोरी हुई है. इसमें चोर उनके घर से ज्वेलरी, चांदी और सोने के सिक्के ले गए. इसके साथ ही 2.5 लाख का कैमरा और 40 हजार रूपए का लैपटॉप भी चुरा कर ले गए हैं. इसमें 10 हजार रुपए की नकदी भी शामिल है, जबकि ज्वेलरी व सिक्के करीब 10 लाख के हैं.
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जाग होने पर चोरों ने किया हमलाः पीड़ित राजीव का कहना है कि घटनाक्रम रात के समय 2:10 बजे के आसपास हुआ था. उनके घर में पत्नी पूनम मेहता मौजूद थी. वे लोग एक कमरे में सो रहे थे, जबकि चोर किचन की ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए. चोरों ने कमरों की तलाशी ली थी. ज्वेलरी और अन्य सामान चुरा लिया था. खटपट की आवाज होने पर भी जाग गए थे. इसके तत्काल बाद 'मैंने दो चोरों को देख लिया तब उन्होंने मेरे ऊपर गुलेल और पत्थर से हमला किया. मैंने दरवाजा लगाकर खुद को अंदर कैद कर लिया. बाद में शोर मचाने पर वे भाग गए'.
दो चोर कच्छा बनियान पहने थेः राजीव के अनुसार चार चोर थे, इनमें से दो ने कच्छा बनियान पहना हुआ था और अपने चेहरे को ढंका हुआ था. इन दोनों के पीछे बैग भी थे, जबकि शेष दो चोरों ने स्किन टाइट कपड़े पहने हुए थे. राजीव चौरड़िया का कहना है कि चोर पड़ोस के मकान से ही उनके घर में कूदे थे. पड़ोस के मकान से होते हुए पलायथा हाउस की तरफ कूद गए, आगे पता नहीं कहां चले गए. राजीव चौरड़िया के अनुसार उनके अपने घर पर पालतू डॉग भी पाला हुआ है, लेकिन वह भी उन्हीं के साथ रूम में मौजूद था. उसे भी घटना के संबंध में जानकारी नहीं मिली, जबकि चोर जब भाग रहे थे, तब स्ट्रीट डॉग्स चोरों ऊपर भौंक रहे थे.