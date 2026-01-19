ETV Bharat / state

दिल्ली: पहले जोड़े हाथ फिर चांदी का शिवलिंग किया 'पार', जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में स्थित शिव मंदिर से चांदी से बनी शिवलिंग चोरी होने का मामला सामने आया है. इस दौरान चोरों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश की और शिवलिंग लेकर फरार हो गए. मजे की बात यह रही कि शिवलिंग चोरी करने से पहले चोरों ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर दर्शन किए. घटना रविवार देर रात की है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि चोर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश करता है, हालांकि कैमरा पूरी तरह बंद नहीं हो पाता और पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. दोनों चोर मंदिर में स्थापित चांदी की शिवलिंग को उठाते हैं और मंदिर से बाहर निकल जाते हैं. हैरानी की बात यह रही कि पूरी वारदात के दौरान किसी को घटना की भनक भी नहीं लगी. बताया जा रहा है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग करीब 25 लाख की है.

सुबह जब मंदिर के ट्रस्टी महेश कुमार मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग अपनी जगह पर नहीं है. इसपर उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो चोरी की पूरी घटना सामने आ गई. फुटेज में दोनों चोर मंदिर के अंदर चोरी करते और वहां से जाते नजर आ रहे हैं. इसके बाद घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है. प्रीत विहार थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की जा रही है. उधर घटना के सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में रोष है और वे जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.