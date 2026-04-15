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राजपरिवार के मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना, चांदी का मुकुट चोरी, पुलिस तफ्तीश में जुटी

कवर्धा राजपरिवार के मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है. हनुमान मंदिर से 10 तोला वजनी चांदी मुकुट की चोरी की गई है.

Thieves stole silver crown of hanuman temple
राजपरिवार के मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
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कबीरधाम- कबीरधाम में कवर्धा राजपरिवार के मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है. मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति पर चांदी का 10 तोला वजनी मुकुट स्थापित था.जिसे चोरों ने पार कर दिया. बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल की रात को मंदिर में चोरों ने धावा बोला.अगले दिन सुबह चोरी का पता चला.जब मंदिर के पुजारी ने पूजा के लिए पट खोला तो चांदी का मुकुट गायब था. मंदिर के पुजारी ने इसकी जानकारी कवर्धा रियासत के राजा को दी. इसके बाद राजपरिवार की मदद से सिटी कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया.चोरी की ये घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के फुलवारी इलाके की है.

पुलिस ने घटना स्थल की जांच की

सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मंदिर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरु कर दी है. पुलिस ने मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों से भी गहन पूछताछ की है ताकि चोरों का सुराग मिल सके.

राजपरिवार के मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा.फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है और हर पहलू से जांच की जा रही है-योगेश कश्यप, टीआई कवर्धा

मंदिर और आसपास के सीसीटीवी की भी जांच

पुलिस मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. प्रारंभिक जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि चोर आसपास रहने वाला ही कोई होगा जिनका यहां पर आना-जाना पहले से था. पूरी तरह से रेकी करने के बाद ही घटना को अंजाम दिया गया है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और चिंता का माहौल है. लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

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HANUMAN TEMPLE
चांदी का मुकुट
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THIEVES STOLE SILVER CROWN

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