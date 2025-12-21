हल्द्वानी में ₹एक करोड़ की ज्वेलरी चोरी, चोरों ने बगल में रहकर 40 दिन तक की रेकी, किसी को नहीं लगी भनक

ETV Bharat / state

हल्द्वानी में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से एक करोड़ रुपये के गहने चुरा लिए.

हल्द्वानी में ₹एक करोड़ की ज्वेलरी चोरी
ETV Bharat Uttarakhand Team

December 21, 2025

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के मुखानी चौराहे स्थित राधिका ज्वेलर्स शॉप पर चोरों ने लगभग 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया. आरोपियों ने बगल की दुकान किराए में लेकर दीवार तोड़कर ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी की और घटना को अंजाम दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मुखानी थाना क्षेत्र में चोरों द्वारा एक ज्वेलर्स की शॉप पर हाथ साफ कर करोड़ की ज्वेलरी पार कर ली. घटना का तब खुलासा हुआ, जब रोजाना की तरह शॉप मालिक सुबह दुकान पहुंचा. आनन-फानन में उसके द्वारा घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई. सूचना पर सीओ सीटी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए.

हल्द्वानी में ₹एक करोड़ की ज्वेलरी चोरी (VIDEO-ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, कुसुमखेड़ा चौराहे पर राधिका ज्वेलर्स के नाम से एक शॉप है. शुक्रवार शाम शॉप मालिक नवनीत शर्मा दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे. जबकि शनिवार को दुकान बंद थी. रविवार की सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे और दुकान का शटर उठाया तो दुकान में सारा सामान बिखरा हुआ था. शोकेस में रखे चांदी और सोने के आभूषण गायब थे. चोरों द्वारा गैस कटर से तिजोरी को काटने का प्रयास किया गया. लेकिन वह सफल नहीं हो पाए. जैसे ही मामले की सूचना मुखानी पुलिस को लगी तो पुलिस में हड़कंप मच गया. आनन फानन में एसओ सुशील जोशी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की.

दीवार तोड़ कर ज्वेलरी शॉ में घुसे चोर: राधिका ज्वेलर्स में चोरों ने लगभग 25 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने के आभूषणों में हाथ साफ किया है. चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोर निर्माणाधीन दुकान से अंदर घुसे और दीवार को काट कर ज्वेलरी शॉप में वारदात को अंजाम दिया गया.

फॉरेंसिक टीम जुटी: राधिका ज्वेलर्स में हुई लगभग एक करोड़ की ज्वेलरी चोरी मामले में मुखानी पुलिस जांच में जुट गई है. घटना स्थल पर सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम डटी हुई है. शॉप के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

किराये पर दी थी मकान मालिक ने बगल की दुकान: जिस दुकान की दीवार तोड़ कर चोर ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए, उस दुकान मालिक द्वारा बिना जांच पड़ताल के कुछ लोगों को पिछले 40 दिनों से दुकान किराये पर दी थी. जिसका एक माह का किराया दुकान मालिक को दिया गया था. आरोपियों द्वारा कपड़े का शो रूम बनाने की बात कहकर दुकान में काम चला रखा था. हैरत की बात तो यह है किराएदारों का दुकान मालिक के पास न तो नंबर है और न ही आधार कार्ड. सभी लोग मौके से फरार हैं.

एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया कि मुखानी क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है. अभी ज्वेलरी शॉप मालिक द्वारा तहरीर नहीं दी गई है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

