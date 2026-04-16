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रांची में ज्वेलरी शॉप में चोरी, दुकान की छत और लोहे की जाली काटकर उड़ाए लाखों के गहने

रांची में ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहने चोर चोरी करके ले गए.

Thieves stole jewelry
ज्वेलरी शॉप में चोरी के बाद पहुंची पुलिस (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 3:59 PM IST

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रांची: राजधानी के कांके रोड स्थित नेहा ज्वेलर्स शॉप में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. ज्वेलरी शॉप की दुकान की छत और उसके ऊपर लगी लोहे की जाली को काटकर चोर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

क्या है पूरा मामला

रांची के कांके रोड स्थित नेहा ज्वेलर्स के मालिक संजय प्रसाद हर दिन की तरह गुरुवार को जेवर दुकान खोलने के लिए पहुंचे थे, बाहर से दुकान हर तरह से ठीक नजर आ रही थी लेकिन जैसे ही संजय प्रसाद दुकान का शटर खोलकर अंदर गए तो वह हैरान और परेशान हो गए.

ज्वेलरी शॉप में डिस्प्ले के लिए रखे गए सभी चांदी और सोने के गहने गायब थे. संजय प्रसाद ने देखा कि दुकान की मजबूत छत और उसके नीचे लगी लोहे की जाली को काट दिया गया है. दुकानदार को समझते देर नहीं लगी. चोरी की वारदात की सूचना तुरंत गोंदा थाना पुलिस को दी गई.

एफएसएल और डॉग स्क्वायड ने शुरू की जांच

चोरी की वारदात के बाद जांच के लिए पुलिस, एफएसएल और डॉग स्कॉयड की टीम एक साथ पहुंची. पूरी दुकान की बारीकी से जांच की गई और स्पेशल द्वारा कई तरह के नमूने इकट्ठे किए गए. हालांकि अभी तक चोरों का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है.

नेहा ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके: पारस राणा, सिटी एसपी

डिस्प्ले के गहने उड़ा ले गए चोर

ज्वेलरी शॉप के मालिक संजय प्रसाद ने बताया कि दुकान में रखे अधिकांश कीमती गहने स्ट्रांग रूम में लॉक थे. खासकर सोने के ज्यादातर गहने तिजोरी में बंद थे. चोरों ने तिजोरी को भी खोलने का काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे खोल नहीं पाए. इस वजह से सोने के सभी गहने बच गए.

दुकानदार ने आगे बताया कि फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है. काफी देर से एफएसएल की टीम द्वारा दुकान की जांच की जा रही थी. इसलिए चोरी हुए गहनों का मिलान नहीं हो पाया है. हालांकि दुकानदार के अनुसार, जेवर दुकान से 15 लाख से ज्यादा के गहने चोरी हुए है.

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ज्वेलरी शॉप में चोरी
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दुकान से सोने चांदी के जेवर चोरी
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