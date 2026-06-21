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रांची में चोरों का आतंक जारी, पड़ोस के घरों को बाहर से बंद कर 12 लाख के गहने ले उड़े

रांची में चोरों ने एक बंद घर से 12 लाख रुपए के गहने और नगद रुपए की चोरी की.

THEFT INCIDENT IN RANCHI
बिखरा पड़ा सामान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 3:14 PM IST

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रांचीः राजधानी में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार चोर किसी न किसी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ताजा मामला रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र का है, जहां से चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए 12 लाख के गहने और नगद पैसे भी ले उड़े.

पड़ोसियों के घर बाहर से कर दिए थे बंद

रांची के पुंदाग ओपी इलाके में चोरों ने सोनू सोनी नाम के व्यक्ति के घर को निशाना बनाते हुए 12 लाख रुपए के गहने और एक लाख 55 हजार रुपए नगद गायब कर दिए हैं. चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने चोरी में कोई खलल न पड़े, इसलिए वारदात के दौरान आस पड़ोस के घरों के दरवाजों में बाहर से या तो रस्सी बांध दी, या फिर किसी के घर की कुंडी लगा दी.

पटना गया हुआ था परिवार

घर के मालिक सोनू सोनी ने बताया कि वे लोग सपरिवार घर में ताला बंद कर पटना गए हुए थे. रविवार की सुबह जब वे लोग वापस लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा पड़ा था, अंदर जाने पर सब कुछ बिखरा हुआ था.चोरों ने घर में रखे नगद 1 लाख 55 हजार रुपये और 12 लाख के गहने अपने साथ ले गए. सोनू सोनी ने बताया कि चोरों ने उनके पड़ोसियो के घरों को भी बाहर से बंद कर दिया था. पड़ोसी बबीता झा ने बताया कि उनके घर को भी चोरों ने बाहर से बंद कर दिया था, वे लोग सुबह बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकले.

सीसीटीवी में कैद हुए चोर

मामले की जानकारी मिलते ही पुंदाग पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई. चोरी को अंजाम देने वाले चोर सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं. एक स्कूटी से तीन चोर फरार होते दिखाई दे रहे हैं. पुंदाग ओपी प्रभारी संजीव ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है.

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रांची में चोरी की घटना
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THEFT INCIDENT IN RANCHI

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