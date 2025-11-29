ETV Bharat / state

मां की मौत पर मायके गई महिला के घर चोरों ने लगाई सेंध, अलमारी से उड़ाए लाखों के गहने और कैश

हमीरपुर में चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के गहने चोरी किए.

हमीरपुर में चोरों ने घर से लाखों की चोरी
हमीरपुर में चोरों ने घर से लाखों की चोरी (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 8:46 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में चोरी के मामले बढ़ रहे हैं. हमीरपुर जिले से भी चोरी की घटना सामने आई है. पुलिस थाना हमीरपुर के अंतर्गत रोपा क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया. चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.

हमीरपुर पुलिस से मिली जानकारी, वारदात उस समय हुई जब घर की मालकिन अपने मायके गई हुई थी. चोरों ने सुनसान घर का फायदा उठाकर ताले तोड़े और अंदर से कीमती गहनों के साथ 20 हजार रुपये की नकदी ले उड़े. घटना का खुलासा महिला के घर लौटने पर हुआ, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

रोपा गांव की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया, '19 नवंबर 2025 को उसकी माता का निधन हुआ था, जिसके चलते वह 27 नवंबर को अपने मायके रैल बड़ा क्षेत्र गई हुई थी. अगले दिन 28 नवंबर 2025 को घर लौटते समय उसने देखा कि मुख्य गेट का जाली वाला दरवाजा खुला हुआ था. अंदर जाने पर पता चला कि मुख्य दरवाजे का ताला भी टूटा हुआ है. कमरे के अंदर बेड पर रखा सामान अस्त-व्यस्त था और गहनों के खाली बॉक्स बिखरे पड़े थे. अलमारी भी खुली हुई मिली, जिससे स्पष्ट था कि घर में चोरी हुई है'.

महिला ने बताया कि चोर घर से गले का हार, दो कंगन, एक चेन, दो अंगूठियां, नथ, एक जोड़ी झुमके, मंगलसूत्र, पति की दो सोने की अंगूठियां, एक कड़ा, माथे का टीका, एक जोड़ी टॉक्स सोना और तीन जोड़ी चांदी की पायल चोरी कर ले गए. इसके साथ ही 20 हजार नकद भी ले गए. साथ ही उसकी बेटी के गहने भी अलमारी में रखे हुए थे, जिन्हें चोर साथ ले गए.

हमीरपुर पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने बताया, 'महिला की शिकायत के आधार पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं'.

महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. ताकि संदिग्ध गतिविधियों का कोई सुराग मिल सके. पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर चोरों के प्रवेश और भागने के संभावित रास्तों की जांच में जुटी हुई है. वहीं, स्थानीय लोगों में भी इस चोरी की वारदात को लेकर दहशत का माहौल है. क्योंकि हाल के दिनों में क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं. ग्रामीणों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है.

