शादी के बीच से दूल्हे की मां के बैग पर चोरों ने किया हाथ साफ, ज्वैलरी और रकम लेकर हुए फरार
शादी में दो युवकों ने शातिर तरीके से दूल्हे की मां का बैग चोरी कर दिया. चोरी की ये हरकत सीसीटीवी में कैद हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2025 at 6:57 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में शादी के बीच से दो युवकों ने दूल्हे की मां के पर्स पर हाथ साफ कर दिया. पर्स में कीमती ज्वैलरी और कुछ रकम थी. पीड़ित पक्ष ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
जानकारी के मुताबिक रामनगर के रिजॉर्ट में 13 नवंबर की रात शादी थी. यूपी के संभल जिले के रहने वाले विकास अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री अलीशा अग्रवाल का विवाह 13 नवंबर को रामनगर के एक रिजॉर्ट में आयोजित किया गया था. शादी में दोनों पक्षों के करीब 300 मेहमान शामिल हुए थे. दिन में हल्दी व अन्य रस्मों के बाद रात में विवाह समारोह संपन्न हुआ.
विकास अग्रवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि आशीर्वाद कार्यक्रम के दौरान रात करीब एक बजे से दो बजे के बीच दूल्हे शुभंकर अग्रवाल की माता कंचन अग्रवाल के पास रखा भूरे रंग का तनीदार बैग अचानक गायब हो गया. इस बैग में सोने के गहने, नकद रुपये, मेहमानों द्वारा दिए गए 30-40 लिफाफे, एक मोबाइल फोन समेत अन्य महत्वपूर्ण सामान रखा हुआ था.
बैग चोरी होने का पता चलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया. तुरंत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों और विवाह समारोह की वीडियोग्राफी को खंगाला गया. फुटेज में साफ दिखाई दिया कि दो युवक बैग उठाकर समारोह स्थल से बाहर निकल रहे हैं. परिजनों के अनुसार ये दोनों युवक न तो लड़के पक्ष से थे और न ही लड़की पक्ष से यानी दोनों पूरी तरह बिन बुलाए मेहमान थे. जिन्होंने मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया.
पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस रिसॉर्ट के बाहर और उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की लोकेशन और उनके फरारी के रूट का पता लगाया जा सके.
