पलक झपकते ही अष्टधातु की लाखों की मूर्तियां उड़ा ले गए थे चोर, अब जानें चोरों और खरीदार के साथ क्या कर रही है पुलिस

अष्टधातु की लाखों की मूर्तियां चुराने वालों को जेल की सजा. ( ETV Bharat )

कानपुर: यूपी के कानपुर के नौबस्ता थाने के पास हुई अष्टधातु मूर्तियों के चोरी प्रकरण में पुलिस को सफलता मिल गई है. महज 48 घंटे में पुलिस ने दो शातिर चोरों को अरेस्ट कर लिया है. पुलिस ने इन चोरों के पास से 10 लाख कीमत की अष्टधातु की मूर्तियां भी बरामद की हैं. आरोपित चोरों ने चोरी के बाद लाखों की मूर्तियां बेंच दी थीं. चोरी की मूर्तियां खरीदने वाले को भी नौबस्ता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. अष्टधातु की लाखों की मूर्तियां चुराने वालों को जेल की सजा. (ETV Bharat) नौबस्ता पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है. डीसीपी साउथ ने चोरी का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपए से पुरस्कृत करने का एलान किया है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि नौबस्ता थाने के नजदीक एक मूर्ति की दुकान है. इस दुकान में बीते 5 मार्च को दिन में दो व्यक्ति उसी मूर्ति की दुकान में आते हैं. वो ये देखते हैं कि दुकान मालिक दुकान के अंदर नहीं है.