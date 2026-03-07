ETV Bharat / state

पलक झपकते ही अष्टधातु की लाखों की मूर्तियां उड़ा ले गए थे चोर, अब जानें चोरों और खरीदार के साथ क्या कर रही है पुलिस

कानपुर पुलिस ने इन चोरों के पास से 10 लाख कीमत की अष्टधातु की मूर्तियां भी बरामद की हैं.

अष्टधातु की लाखों की मूर्तियां चुराने वालों को जेल की सजा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
कानपुर: यूपी के कानपुर के नौबस्ता थाने के पास हुई अष्टधातु मूर्तियों के चोरी प्रकरण में पुलिस को सफलता मिल गई है. महज 48 घंटे में पुलिस ने दो शातिर चोरों को अरेस्ट कर लिया है.

पुलिस ने इन चोरों के पास से 10 लाख कीमत की अष्टधातु की मूर्तियां भी बरामद की हैं. आरोपित चोरों ने चोरी के बाद लाखों की मूर्तियां बेंच दी थीं. चोरी की मूर्तियां खरीदने वाले को भी नौबस्ता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.

अष्टधातु की लाखों की मूर्तियां चुराने वालों को जेल की सजा. (ETV Bharat)

नौबस्ता पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है. डीसीपी साउथ ने चोरी का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपए से पुरस्कृत करने का एलान किया है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि नौबस्ता थाने के नजदीक एक मूर्ति की दुकान है. इस दुकान में बीते 5 मार्च को दिन में दो व्यक्ति उसी मूर्ति की दुकान में आते हैं. वो ये देखते हैं कि दुकान मालिक दुकान के अंदर नहीं है.

कानपुर के नौबस्ता थाने के पास हुई चोरी गई अष्टधातु मूर्तियां बरामद. (ETV Bharat)

इतने में दोनों आरोपियों में से एक बाइक स्टार्ट करता है और दूसरा एक बोरी में 6 मूर्तियां और कुछ पूजा का सामान भर लेता है. और मौके से दोनों चोर भाग जाते हैं.

वहीं आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया. उनके नाम विवेक दीक्षित और शिव प्रसाद हैं. इन दोनों ने घटना करने के बाद कानपुर देहात के गजनेर में अनिल नाम के एक व्यक्ति को चोरी का सारा माल बेच दिया था.

अष्टधातु की लाखों की मूर्तियां उड़ा ले गए थे चोर. (ETV Bharat)

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें तीन टीमें बनाई गई थीं, जो कि नौबस्ता थाना अध्यक्ष के अंतर्गत थीं, और महज 48 घंटे के अंदर टीम ने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया.

इसके साथ ही जितना माल चोरी हुआ था, वह भी बरामद कर लिया गया. इसकी मार्केट में कुल कीमत 10 लख रुपए की बताई जा रही है. चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी हो पाई. मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

उधर चोरी का माल खरीदने पर अनिल को भी आरोपी बनाया गया है और तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.

