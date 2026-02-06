ETV Bharat / state

बड़ाबाग में बड़ी चोरी, घर सूना देख 10 तोला सोना और 20 लाख नकद ले उड़े चोर

जैसलमेर में पिछले पांच दिनों में यह दूसरी बड़ी चोरी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं.

theft in jaisalmer
मौके पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat Jaisalmer)
Published : February 6, 2026 at 7:02 PM IST

जैसलमेर: शहर से सटे बड़ाबाग गांव में बीती रात चोर सूने घर से 10 तोला सोना और लगभग 20 लाख रुपए नकद चुरा ले गए. वारदात के समय परिवार के सभी सदस्य गांव में ही एक शादी समारोह में गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर को निशाना बनाया.

थाना प्रभारी सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि चोरी की यह घटना रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच की बताई जा रही है. चोरों ने पहले से रैकी कर मौके का चयन किया. घर सूना पाकर मुख्य दरवाजे से भीतर प्रवेश किया. इसके बाद आलमारियों और संदूकों के ताले तोड़कर नकदी व आभूषण समेट लिए. घटना को बेहद सफाई से अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे किसी को भनक तक नहीं लगी.

पढ़ें: बैंक में बड़ी चोरी: छत काटकर लॉकर रूम में घुसे चोर, कीमती सामान ले उड़े

इलाके में दहशत, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. सूचना पर जैसलमेर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने फिंगरप्रिंट सहित अन्य तकनीकी सबूत जुटाए. पुलिस गांव के प्रवेश और निकास मार्गों सहित आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके. इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. संदिग्धों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा.

पांच दिन में दूसरी वारदात, ग्रामीणों में नाराजगी: बड़ाबाग क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में रोष है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले पांच दिनों में यह दूसरी बड़ी चोरी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं. ग्रामीणों ने रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि चोरी गए माल की शीघ्र बरामदगी नहीं हुई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

BADA BAG IN JAISALMER
पांच दिन में दूसरी वारदात
20 LAKH IN CASH STOLEN
जैसलमेर में चोरी
THEFT IN JAISALMER

