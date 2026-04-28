बाइक के सेल्फ और बैट्री चुराने वाले निकले शातिर वाहन चोर, 7 बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार
जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है.
Published : April 28, 2026 at 5:48 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में दुपहिया वाहन चुराने की वारदात को अंजाम देने वाले तीन वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से चोरी की 7 बाइक बरामद हुई हैं. पुलिस बाइक के सेल्फ और बैट्री की चोरी के एक मामले में तलाश करते हुए आरोपियों तक पहुंची, तो सामने आया कि ये तीनों शातिर वाहन चोर हैं. तीनों के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि बैट्री और टायर की दुकान से सेल्फ और बैट्री चोरी की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने पीछा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
करधनी थाने दर्ज हुआ चोरी का मुकदमा: उन्होंने बताया, गोविंदपुरा में दुकान करने वाले दिनेश यादव ने 26 अप्रैल को करधनी थाने में 40 गाड़ियों के सेल्फ और 80 बैट्री चोरी होने का मामला दर्ज करवाया था. उसने रिपोर्ट में बताया कि 26 अप्रैल को उसकी दुकान में चोरी की वारदात हुई. थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीयूष यादव, तेजपाल जाट और फूलचंद को गिरफ्तार किया है. इनमें पीयूष नसीराबाद का रहने वाला है और अभी जयपुर के हाथोज में किराए पर रहता है. बाकि दोनों आरोपी ही हाथोज के रहने वाले हैं.
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चोरी की 7 बाइक बरामद: उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चार गाड़ियों की बैट्री, आठ अल्टीनेटर और दो सेल्फ बरामद किए हैं. बाकि सेल्फ और बैट्री उन्होंने कम दाम में लोगों को बेच दिए. कई लोगों को उन्होंने राह चलते कम दाम में सामान बेचा है. पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने हाथोज, खोराबावड़ी, बैनाड़ रोड और आसपास के इलाकों में बाइक चोरी की वारदात करने की बात कबूल की है. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 7 बाइक और वारदात में प्रयुक्त चोरी की बाइक बरामद की है.
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दो आरोपियों पर पहले हत्या का मुकदमा: उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों पर पहले से मुकदमें दर्ज हैं. पीयूष यादव के खिलाफ करधनी थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं. जबकि तेजपाल के खिलाफ हत्या और मारपीट के दो मुकदमे दर्ज हैं. फूलचंद के खिलाफ हत्या सहित चार मुकदमे दर्ज हैं. दोनों हत्या के मामले में जमानत पर बाहर हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. इनसे पूछताछ में कई और वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.