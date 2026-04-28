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बाइक के सेल्फ और बैट्री चुराने वाले निकले शातिर वाहन चोर, 7 बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )