दुमका में चोरों ने धर्मस्थान मंदिर को बनाया निशाना, मां दुर्गा के आभूषणों की चोरी
दुमका में चोरी का सिलसिला जारी है, हद तो तब हो गई जब चोर ने मंदिर से ही आभूषणों को चुरा लिया.
Published : December 10, 2025 at 2:48 PM IST
दुमकाः शहर के मुख्य चौक पर स्थित मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया. मां दुर्गा के चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन चोर उड़ा ले गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ विजय कुमार महतो नगर थाना प्रभारी के साथ मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें चोर का चेहरा साफ नजर आ रहा है.
चोरों का बढ़ा आतंक
दुमका में पिछले कुछ दिनों से घरों में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं. इसके साथ ही जिले के हंसडीहा के मल्टी स्पेशलिस्टी अस्पताल में चोरी की घटना हुई तो झारखंड विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा बन गया. इस बार चोर ने भगवान के घर को ही निशाना बनाया है.
दुमका शहर की हृदयस्थली टीन बाजार चौक पर स्थित धर्मस्थान मंदिर में अवस्थित दुर्गा माता के चांदी के आभूषण और वहां रखे पीतल के बर्तन चोर उड़ा ले गये. हालांकि अपराध की यह पूरी गतिविधि सीसीटीवी में कैद हो गई है. जिसमें यह साफ पता चल रहा है कि रात के 1:10 बजे चोर मंदिर में प्रवेश कर घटना को अंजाम दे रहा है. इसमें चोर का चेहरा साफ नजर आ रहा है.
मंदिर के मुख्य पुजारी नेपाल झा ने कहा कि चोर चांदी और कुछ आर्टिफिशियल आभूषण ले गया है. साथ ही पूजा के लिए जो पीतल के बर्तन मंदिर में रखे हुए थे वह भी गायब हैं. इधर मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग इसे बड़ी घटना बता रहे हैं. उनका कहना है कि मंदिर में यह चोरी काफी चिंताजनक है. प्रशासन इस पर अविलंब कार्रवाई करें और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे चोर को गिरफ्तार करें. साथ ही वे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.
क्या कहते हैं एसडीपीओ
इस पूरे मामले की जांच के लिए धर्मस्थल पहुंचे दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो ने बताया कि मंदिर में चोरी की घटना हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और उसमें आये चेहरे की पहचान का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
