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गजब : पहले 14 अंडों का आमलेट बनाकर खाया, फिर ले उड़े लाखों के जेवरात व नकदी

आमलेट खाने के बाद चोर कमरे में लगी एलईडी टीवी, अलमारी में रखी नकदी एवं आभूषण समेटकर भाग गए.

Theft From Locked House In Jhalawar
रसोई में चोरों द्वारा काम में लिया गया सामान (ETV Bharat Jhalwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 11:58 AM IST

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झालावाड़: जिले के भवानीमंडी थाना क्षेत्र की पचपहाड़ तहसील स्थित महाकाल कॉलोनी में चोरी की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. यहां बदमाशों ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया, लेकिन चोरी से पहले घर की रसोई में तसल्ली से मिर्च-मसालों का इस्तेमाल करके 14 अंडों का आमलेट बनाकर खाया.

भवानीमंडी थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि महाकाल कॉलोनी निवासी हरजीत सिंह उर्फ टिल्लू सरदार अपने परिवार के साथ कैंसर के इलाज के लिए मुंबई गए हुए थे. इसी दौरान बदमाशों ने उनके सूने मकान को निशाना बनाया. चोर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और सबसे पहले किचन में पहुंचे, जहां रखे 14 अंडों का आमलेट बनाकर खाया. इसके बाद चोरों ने पूरे घर की तलाशी ली और कमरे में लगी एलईडी टीवी, अलमारी में रखी नकदी एवं आभूषण समेटकर भाग गए. जब पड़ोसियों ने मकान का ताला टूटा देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी.

पढ़ें: पारसोली के सोलर प्लांट में 15.49 लाख की चोरी, 9 हजार मीटर केबल काट ले गए चोर

थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार अभी मुंबई में है, इसलिए चोरी के सामान और नुकसान का सही आकलन अभी नहीं हो सका. परिवार के लौटने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी. उन्होंने बताया कि कॉलोनी में एक निजी चौकीदार भी तैनात था, लेकिन बदमाश उसका ध्यान भटकाकर मकान में घुसने में सफल रहे. फिलहाल, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों का पहले रसोई में बैठकर आमलेट बनाना और खाना उनके बेखौफ होने का संकेत देता है. पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

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THIEVES MADE OMELETTE IN KITCHEN
THIEVES STOLE CASH AND JEWELRY
परिवार मुंबई गया था
THEFT FROM LOCKED HOUSE IN JHALAWAR

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