शिवपुरी में दिखा सोने-चांदी का गहना, ना खुली तो उठा ले गए 300 क्विंटल की तिजोरी
शिवपुरी के पोहरी कस्बे का मामला. नगर परिषद पार्षद के बंद पड़े घर में चोरी. CCTV में कैद हुए चोरी कर भागते बदमाश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 9:19 PM IST
शिवपुरी: शिवपुरी के पोहरी कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं. यहां नगर परिषद के एक पार्षद के सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने वहां चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. शातिर चोर घर से लगभग 300 किलो वजनी लोहे की तिजोरी, सोने-चांदी के कीमती जेवरात और गैलरी में खड़ी एक मोटरसाइकिल सहित नगदी समेट ले गए.
यह पूरी वारदात क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें 5 से 6 संदिग्ध बदमाश दो बाइकों पर आते-जाते दिख रहे हैं. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.
परिवार गया था बाहर, सूना घर देखकर चोरों ने बोला धावा
जानकारी के अनुसार नगर परिषद पोहरी के पार्षद नीतू शर्मा बीते 13 जून को अपने परिवार के साथ किसी काम से बाहर गए हुए थे. उनके मकान में ताला लगा हुआ था. इसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया. गुरुवार सुबह पार्षद के चचेरे भाई हर्ष शर्मा ने घर के ताले टूटे देख परिजनों को सूचना दी. इसके बाद पार्षद के भाई अनुज शर्मा मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई.
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ताले चटकाए, अलमारियां खंगालीं और भारी-भरकम तिजोरी ले उड़े
शिकायतकर्ता अनुज शर्मा ने बताया कि जब वे भाई के घर पहुंचे, तो मुख्य दरवाजे का ताला और कुंडी टूटी हुई थी. अंदर कमरों का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए. चोरों ने अलमारियों के ताले तोड़कर सारा सामान बिखेर दिया था. अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी गायब थे. हैरान करने वाली बात यह है कि चोर घर के अंदर रखी करीब 3 क्विंटल वजनी लोहे की भारी-भरकम तिजोरी भी अपने साथ उठा ले गए. जाते-जाते बदमाश गैलरी में खड़ी पल्सर मोटरसाइकिल भी चुरा ले गए.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पोहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया. पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में देर रात करीब 5 से 6 नकाबपोश बदमाश दो मोटरसाइकिलों पर भागते नजर आ रहे हैं. पोहरी थाना प्रभारी रवि चौहान का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के रूट को ट्रैक किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.