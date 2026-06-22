रींगस में चोरों का अनोखा कारनामा, नकदी-जेवर छोड़ केवल गैस सिलेंडर उठा ले गए चोर
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी.
Published : June 22, 2026 at 9:07 AM IST
सीकर : जिले के रींगस थाना इलाके में चोरों द्वारा गैस सिलेंडर चोरी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है. आमतौर पर चोर नकदी, जेवरात या अन्य कीमती सामान को निशाना बनाते हैं, लेकिन इस बार अज्ञात बदमाश घर के बाहर रखा गैस सिलेंडर ही उठाकर ले गए. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.
मुंह पर कपड़ा बांद के आए थे चोर : रींगस थानाधिकारी राजाराम लेघा ने बताया कि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है. फुटेज में दोनों आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए नजर आ रहे हैं और घर के बाहर रखे दो सिलेंडर उठा के लेके जा रहे हैं. इसकी पुलिस तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जांच कर रही है तथा जल्द ही आरोपियों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है.
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जानकारी के अनुसार, रींगस थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत चोमू पुरोहितान निवासी शैतान सिंह नेहरा के घर में देर रात दो अज्ञात युवक घुस आए. सीसीटीवी फुटेज में दोनों संदिग्ध मकान के आंगन में आते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद उन्होंने घर के बाहर रखा गैस सिलेंडर उठाया और मौके से फरार हो गए. फुटेज में यह भी स्पष्ट नजर आ रहा है कि चोरों ने घर में रखे अन्य किसी सामान को हाथ नहीं लगाया और केवल सिलेंडर लेकर चले गए.
पुलिस मौके पर पहुंची : सुबह जब परिजनों को सिलेंडर गायब होने की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत रींगस पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ क्षेत्र में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है. क्षेत्र में गैस सिलेंडर चोरी की इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. ग्रामीणों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है.