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रींगस में चोरों का अनोखा कारनामा, नकदी-जेवर छोड़ केवल गैस सिलेंडर उठा ले गए चोर

सीकर में अजीबोगरीब चोरी ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )

सीकर : जिले के रींगस थाना इलाके में चोरों द्वारा गैस सिलेंडर चोरी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है. आमतौर पर चोर नकदी, जेवरात या अन्य कीमती सामान को निशाना बनाते हैं, लेकिन इस बार अज्ञात बदमाश घर के बाहर रखा गैस सिलेंडर ही उठाकर ले गए. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. मुंह पर कपड़ा बांद के आए थे चोर : रींगस थानाधिकारी राजाराम लेघा ने बताया कि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है. फुटेज में दोनों आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए नजर आ रहे हैं और घर के बाहर रखे दो सिलेंडर उठा के लेके जा रहे हैं. इसकी पुलिस तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जांच कर रही है तथा जल्द ही आरोपियों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें: सब्जी लेने गए रिटायर्ड व्याख्याता, पीछे से घर साफ…36 तोला सोना, 3 किलो चांदी चोरी