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करनाल में 6.5 लाख की नकदी सहित भारी मात्रा में नोटों की माला ले उड़े चोर, वारदात CCTV में कैद

करनाल में शटर तोड़कर 6.5 लाख की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया. इस दौरान वे नोटों के हार भी ले उड़े.

Thieves stealing bundles of notes
नोटों की हार चोरी करते चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2026 at 5:36 PM IST

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करनालः जिले के निसिंग में चोरों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक जनरल स्टोर को निशाना बनाया. मेन रोड स्थित कपूर जनरल स्टोर का शटर तोड़कर तीन युवक दुकान के अंदर दाखिल हुए और देखते ही देखते 6.5 लाख रुपये की नकदी और नोटों के हार लेकर फरार हो गए. चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है.

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दुकान में मौजूद चोर (ETV Bharat)

तड़के तीन बजे टूटा शटर और खुल गया चोरी का राजः घटना 8 सितंबर की तड़के करीब 3 बजे की बताई जा रही है. CCTV फुटेज में तीन युवक दुकान के अंदर दिखाई दे रहे हैं. इनमें से एक युवक ने सफेद कपड़े पहन रखे हैं और सिर पर भी सफेद कपड़ा लपेटा हुआ है, जबकि दूसरा युवक सामान्य कपड़ों में नजर आ रहा है. तीसरे युवक की मौजूदगी भी फुटेज में दिखाई दे रही है.

करनाल में 6.5 लाख की नकदी सहित भारी मात्रा में नोटों की माला ले उड़े चोर (ETV Bharat)

कैमरे में कैद हुई चोरों की पूरी करतूतः CCTV फुटेज में युवक नोटों के बंडल उठाकर काउंटर पर रखते और इसके बाद उन्हें लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, दुकान में रखे नोटों के हार भी चोर अपने साथ ले गए. हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने कैश और नोटों के हार के अलावा दुकान से कोई अन्य सामान चोरी नहीं किया.

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सीसीटीवी में चोरी कैद (ETV Bharat)

पेमेंट के लिए रखा था लाखों का कैशः दुकानदार अपनाशित सिंह के मुताबिक, उसे किसी व्यक्ति को पेमेंट करनी थी. इसी वजह से उसने करीब 7 लाख रुपये की नकदी दुकान में रखी हुई थी. सुबह जब वह मंदिर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर दुकान के टूटे हुए शटर पर पड़ी. अंदर जाकर देखा तो नकदी और नोटों के हार गायब थे. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.

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सीसीटीवी (ETV Bharat)

वारदात की खबर मिलते ही हरकत में आई पुलिस: सूचना मिलते ही निसिंग पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के साथ FSL की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश की जा रही है.

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इसी दुकान में हुई है चोरी (ETV Bharat)

अब CCTV बनेगा पुलिस का सबसे बड़ा सुराग: पुलिस आसपास के इलाकों में लगे दूसरे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों के दुकान तक पहुंचने और वारदात के बाद फरार होने के रास्ते का पता लगाया जा सके. दुकानदार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.

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दुकानदारों के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

पुलिस का दावा-'जल्द शिकंजे में होंगे आरोपी': निसिंग पुलिस के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि "चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. FSL टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. CCTV फुटेज को जांच में शामिल किया गया है और आरोपियों को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं."

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करनाल में 7 लाख की नकदी सहित भारी मात्रा में नोटों की माला ले उड़े चोर (ETV Bharat)
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