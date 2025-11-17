ETV Bharat / state

हाईटेक चोर गैंग! चोरी के लिए वॉकी-टॉकी का करते थे इस्तेमाल, पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ा

सिरमौर पुलिस ने हाईटेक चोर गैंग के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया.

सिरमौर पुलिस ने चोर गैंग के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार (Sirmaur Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 8:21 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 8:36 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत बारात की गाड़ी से सोने के गहने चोरी करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. खास बात यह है कि यह गैंग वारदात के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न कर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं. साथ ही वाहन पर नंबर प्लेट भी प्रयोग भी नहीं किया जाता. अब इस गैंग का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है. लिहाजा मामले में अन्य गिरफ्तारियां भी संभव है.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया, 'आरोपी को पहले भी सिरमौर पुलिस 2015 में पंजाब के भटिंडा से गिरफ्तार कर चुकी है, जो वर्तमान में उदघोषित अपराधी भी था. उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से वॉकी-टॉकी सेट्स भी बरामद हुए है, जिसे एक-दूसरे से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल करते थे'.

बारात की गाड़ी से सोने के गहने हुई थी चोरी

दरअसल इसी महीने 10 नवंबर को चोरी का एक मामला सामने आया था. क्यारदा क्षेत्र से एक बारात हरियाणा स्थित बराड़ा गई थी. शाम करीब 6 बजे जब बारात वापस क्यारदा आ रही थी, जो धौलाकुआं में चाय पीने के लिए रुकी, तो वहीं पर बारात की गाड़ी से सोने के गहने चोरी होने का मामला सामने आया. इस पर पुलिस थाना माजरा में चोरी से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस साइबर सेल के मुख्य आरक्षी अमरेंद्र सिंह, माजरा थाना के मुख्य आरक्षी संगीत कुमार व आरक्षी गुरदीप सिंह की टीम गठित की गई. इस टीम ने दिशा निर्देशों के अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी मापदंडों के विश्लेषण से यह पाया कि वारदात में जो संदिग्ध व्यक्ति शामिल थे, वह लोग बराड़ा से ही बारात का पीछा कर रहे थे और शादी समारोह में भी शामिल थे.

आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

एसपी ने बताया कि इस पर पुलिस टीम ने हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से तकनीकी मापदंडों के विश्लेषण के बाद मुख्य आरोपी की पहचान नीतीश कुमार के रूप में हुई जो गांव कडिया, मध्य प्रदेश का रहने वाला है. आरोपी को वारदात में शामिल वाहन (UP 80FF 3822) सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.

मोबाइल का नहीं वॉकी टॉकी का करते थे इस्तेमाल

एसपी ने बताया वारदात के दौरान इनके द्वारा किसी भी प्रकार से मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाता था. बातचीत करने के लिए केवल वॉकी-टॉकी सेट्स का ही प्रयोग करते थे, ताकि स्थानीय मोबाइल टॉवर में इनकी उपस्थिति दर्ज न हो सके.

वाहन पर नहीं लगाते थे नंबर प्लेट

वारदात के दौरान वाहन पर भी नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था. इसके बावजूद सिरमौर पुलिस ने बड़ी ही कार्यकुशलता के साथ इस वारदात का खुलासा करने मे अहम भूमिका निभाई. इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी चोरी के मामलों में भी आरोपी की संलिप्तता होने की आशंका है, जिनकी जानकारी एकत्रित की जा रही है.

Last Updated : November 17, 2025 at 8:36 PM IST

