बिलासपुर से स्कूटी में निकले और जांजगीर में चोरी कर फिर लौटे बिलासपुर, सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए आरोपी
सूने मकान में चोरी के आरोपियों को पुलिस ने दबोचा. अब भी दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 11, 2026 at 7:32 PM IST
जांजगीर चाम्पा: एक डॉक्टर के सूने मकान से 20 लाख रुपए के आभूषण और नगद चोरी के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो चोरी के जेवर बेचने और एक खरीदने वाला शामिल है. पुलिस ने आरोपियों से चोरी के आभूषण और नगद राशि बरामद कर ली है.
सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए आरोपी
जांजगीर जिला मुख्यालय के खड़पडी पारा मोहल्ला निवासी डॉक्टर आकाश सिंह के निवास का यह पूरा मामला है. 26 फरवरी की रात जब आकाश सिंह का परिवार एक रात के लिए घर में ताला लगाकर रिश्तेदार के यहां गए थे, तभी बिलासपुर से तीन युवक जांजगीर पहुंचे और सूने मकान की तलाश करते हुए डॉक्टर आकाश के घर पहुंचे. डेढ़ बजे रात में सूने मकान का ताला तोड़ कर चोरों ने घर में प्रवेश किया और आलमारी का ताला तोड़कर सोना चांदी के जेवर और 2 लाख रुपये नगद लेकर फरार हो गए.
बिलासपुर से स्कूटी में निकले और जांजगीर में चोरी कर लौटे
चोरी की घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी खंगाले गए. आरोपियों का लिंक बिलासपुर से निकला और पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में चोरी की घटना का खुलासा हुआ.
लाखों की चोरी की
आरोपी ने बताया कि चोरी के आभूषण और नगद राशि को तीनों आरोपी ने आपस में बांट लिया और आभूषण को बेचने के लिए जीत कुमार सूर्यबंशी और गीता प्रसाद लहरे के साथ मिल कर सोना चांदी के जेवर को राहौद से सूरज सोनी के पास बेच दिया. पुलिस ने इस मामले मे सूरज सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों को न्यायिक हिरासत ने भेज दिया है.
एएसपी उमेश कुमार कश्यप ने बताया कि आरोपी, बिलासपुर से स्कूटी में सवार होकर चोरी करने ही जांजगीर आए थे. रात में सूना मकान की तलाशी कर रहे थे. खड़पड़ी पारा में डॉक्टर आकाश के सूने मकान को निशाना बनाया. पुलिस को अब दो फरार आरोपियों की तलाश है.
