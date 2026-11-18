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अररिया में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी शॉप में की करोड़ों चोरी

अररिया: बिहार के अररिया में चोरों के हौसले बुलंद हैं. अज्ञात चोरों ने बस स्टैंड के समीप स्थित शगुन ज्वेलर्स में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है. खासबात ये है कि एसपी आवास से महज 100 मीटर और नगर थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर वारदात हुई है. वहीं, कुछ दूरी पर डीएम आवास और करीब 500 मीटर की दूरी पर नगर थाना है.

मिली जानकारी के अनुसार बस स्टैंड के समीप स्थित शगुन ज्वेलर्स में चोरों ने पहले शॉप की बाहरी शटर को गैस कटर से काटा और फिर दुकान में दाखिल हुए. चोरों ने दुकान के अंदर रखे कीमती आभूषणों और अन्य सामान पर हाथ साफ करके फरार हो गए. जब सुबह दुकान का शटर कटा देखा तो आसपास के लोगों के होश उड़ गए.

चोरों ने तुलसी ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक दुकान में की चोरी (Etv Bharat)

एक करोड़ की चोरी का अनुमान

चोरी के संबंध में शगुन ज्वेलर्स के संचालक को जानकारी दी गई. शॉप से करीब एक करोड़ रुपए के गहने चोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, दुकानदार की ओर से चोरी हुए आभूषणों की वास्तविक कीमत और मात्रा की जानकारी नहीं दी गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ सुशील कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की. एक ही रात दो दुकानों में चोरी की घटना से शहर के व्यवसायियों में दहशत है.

इलेक्ट्रॉनिक दुकान को चोरों ने बनाया निशाना

दूसरी घटना स्टेशन रोड स्थित तुलसी ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई है. दुकानदार पंकज जैन ने बताया कि रात करीब 12 बजकर 49 मिनट पर दो लड़के दुकान के अंदर घुसे थे. इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया कि दुकान से लाखों रुपये के सामान के साथ नकदी भी चोरी हुई है. चोरी गए सामानों का आकलन किया जा रहा है.

पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की मांग

स्थानीय व्यवसायी अशोक जैन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग करते हुए कहा कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आना कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. शगुन ज्वेलर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी चोरी हुई है. ठंड का मौसम शुरू हो रहा है और ऐसे में रात के समय पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि चोर इसका फायदा नहीं उठा सकें.