बिहार में शादी के घर से 45 लाख के जेवरात चोरी, भाई की बारात में शामिल होने आईं थी बहनें
Motihari wedding house Theft: मोतिहारी में चोरों ने शादी वाले घर से 45 लाख के जेवरात चोरी किए हैं.रिपोर्ट- रोहित कुमार
Published : November 27, 2026 at 12:16 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में चोरों ने शादी वाले घर को अपना निशाना बनाया है. चोरों ने घर से करीब 45 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की है. घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बिजुलपुर गांव की है. घटना के बाद खुशियां गम में बदल गईं.
बारात जाते ही घर में घुसे चोर
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित किसान नागेंद्र ठाकुर के बेटे राजन ने बताया कि मेरे बड़े भाई रविरंजन की शादी बुधवार को थी. बारात राजेपुर नवादा गई हुई थी. घर के सभी पुरुष सदस्य बारात में शामिल होने के लिए निकल गए थे, जबकि घर में केवल महिलाएं मौजूद थीं. इसी दौरान चोर मौका पाकर अंदर रखे दो ट्रॉली बैग लेकर फरार हो गए.
बारात वापस आने पर चोरी का चला पता
परिवार के लोगों को चोरी की जानकारी देर रात उस समय हुई, जब बारात वापस घर लौटी. इसके बाद घर में अफरा-तफरी मच गई. जिन बहनों के कीमती सामान चोरी हुए हैं, उनका रो-रोकर बुरा हाल है. पीड़ित रूपांजलि के पति दीपक तिवारी भारतीय सेना में कार्यरत हैं.
खेत से मिला ट्रॉली बैग
चोरी के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद तुरकौलिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच के दौरान घर के पीछे स्थित गन्ने के खेत से एक टूटा हुआ ट्रॉली बैग बरामद हुआ. आशंका जताई जा रही है कि चोर बैग को खेत में ले गए और उसमें रखे जेवरात व नकदी निकालने के बाद बैग को वहीं छोड़कर फरार हो गए.
शादी में आईं थी दोनों बहनें
दोनों ट्रॉली बैग में बहन रूपांजलि और रीमा सिंह के कीमती आभूषण और नकदी रखी हुई थी. आभूषणों में सोने-हीरा और चांदी की जूलरी थी. वहीं, दुल्हे के बड़े भाई राजन ने दो लोगों पर चोरी करने का शक जाहिर किया है, लेकिन अभी उन पर चोरी की पुष्टि नहीं हुई है.
क्या कहती है पुलिस?
तुरकौलिया अपर थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार ने बताया कि पीड़ित की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
''चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और खोजी कुत्ते की मदद से भी छानबीन की गई है. पीड़ित की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने और चोरी हुए सामान की बरामदगी का प्रयास कर रही है''. -रंजीत कुमार, थाना प्रभारी, तुरकौलिया
ये भी पढ़ें-
'चोरी के 800 रुपए के बंटवारे में हुआ डबल मर्डर..' किशोरों की हत्या मामले में पटना पुलिस ने किया खुलासा
चोर का पता लगाने के लिए 'उड़ाया कटोरा', सुबह से शाम तक चला अंधविश्वास का खेल