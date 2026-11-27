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बिहार में शादी के घर से 45 लाख के जेवरात चोरी, भाई की बारात में शामिल होने आईं थी बहनें

तुरकौलिया थाना ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में चोरों ने शादी वाले घर को अपना निशाना बनाया है. चोरों ने घर से करीब 45 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की है. घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बिजुलपुर गांव की है. घटना के बाद खुशियां गम में बदल गईं.

बारात जाते ही घर में घुसे चोर