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पाकुड़ में बंद दो घरों से लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़: जिला मुख्यालय के सिंधीपाड़ा मोहल्ले में बीती देर रात को अज्ञात चोरों ने दो मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है. जिस वक्त चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, उस वक्त दोनों मकान मालिक अपने रिश्तेदार के घर गए थे. सोमवार को जब मकान मालिक अपना घर पहुंचे तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था और जेवरात, नगदी समेत अन्य सामान गायब मिले. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर नगर थाना की पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ की.

मिली जानकारी के मुताबिक सिंधीपाड़ा मोहल्ला निवासी अमित कुमार आर्या और मृदुल भट्टाचार्य अपने घर पर नहीं थे. इसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों मकान में अज्ञात चोरों ने घर में घुस कर आलमारी, बॉक्स से सोना एवं चांदी के जेवरात, नगदी व कई घरेलु सामान ले गये. सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव दलबल के साथ पहुंचे और मकान मालिक सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

घटना को लेकर एसडीपीओ ने दी जानकारी