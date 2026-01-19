ETV Bharat / state

देहरादून के नामी होटल मालिक के घर लूट, बूढ़ी मां को बंधक बनाकर ज्वेलरी और नकदी लूटी, मुकदमा दर्ज

देहरादून के नामी होटल मालिक के घर चोरों ने लूट को अंजाम दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया.

HOTEL OWNER HOUSE ROBBED
कांसेप्ट इमेज. (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 19, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: शहर के थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत डाकपट्टी में 17 जनवरी की रात एक नामी होटल मालिक के घर बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर दो आरोपियों ने नकदी और ज्वेलरी लूट को अंजाम दिया था. घटना के बाद घर के नौकर ने होटल मालिक को जानकारी दी और होटल मालिक ने रविवार (18 जनवरी) को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है.

देहरादून का नामी अजंता होटल के मालिक भुवन गांधी (निवासी डाकपट्टी राजपुर रोड) ने थाना राजपुर में रविवार को शिकायत दर्ज कराई कि 16 जनवरी को वो अपने बेटे को छोड़ने के लिए गुड़गांव गए थे. 17 जनवरी की देर रात को पीड़ित के नौकर का फोन आया कि घर में लूट हो गई है. अगले दिन सुबह जब पीड़ित घर वापस आया तो 76 वर्षीय बुजुर्ग मां ने घटना की जानकारी दी.

भुवन गांधी की बुजुर्ग माता ने बताया कि शनिवार रात खाना खाने के बाद वो सो गई थीं. उसके बाद रात करीब 12.30 बजे 2 व्यक्ति कमरे में आए और डरा धमकाकर नकदी और ज्वेलरी के बारे में पूछने लगे. उनमें से एक व्यक्ति महिला के पास आकर बैठ गया और दूसरा व्यक्ति पूरे घर की तलाशी लेने लगा. दोनों बदमाश घर पर करीब दो घंटे तक रहे. साथ ही पूरे घर की तलाशी लेने के बाद घर से नकदी और ज्वेलरी चोरी करके फरार हो गए.

थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया है पीड़ित भुवन गांधी की शिकायत के आधार अज्ञात दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है. साथ ही पुलिस द्वारा परिवार के सदस्य और नौकर से बातचीत कर रही है.

हालांकि, घर के सदस्य चोरी की डीटेल सही से नहीं बता पा रहे हैं. इसके अलावा, यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि चोर किस रास्ते से घर के अंदर घुसे हैं. इसके अलावा, पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया है. जल्द ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

होटल मालिक के घर लूट
देहरादून अजंता होटल
DEHRADUN AJANTA HOTEL
HOTEL OWNER MOTHER TAKEN HOSTAGE
HOTEL OWNER HOUSE ROBBED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.