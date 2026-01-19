ETV Bharat / state

देहरादून के नामी होटल मालिक के घर लूट, बूढ़ी मां को बंधक बनाकर ज्वेलरी और नकदी लूटी, मुकदमा दर्ज

देहरादून: शहर के थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत डाकपट्टी में 17 जनवरी की रात एक नामी होटल मालिक के घर बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर दो आरोपियों ने नकदी और ज्वेलरी लूट को अंजाम दिया था. घटना के बाद घर के नौकर ने होटल मालिक को जानकारी दी और होटल मालिक ने रविवार (18 जनवरी) को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है.

देहरादून का नामी अजंता होटल के मालिक भुवन गांधी (निवासी डाकपट्टी राजपुर रोड) ने थाना राजपुर में रविवार को शिकायत दर्ज कराई कि 16 जनवरी को वो अपने बेटे को छोड़ने के लिए गुड़गांव गए थे. 17 जनवरी की देर रात को पीड़ित के नौकर का फोन आया कि घर में लूट हो गई है. अगले दिन सुबह जब पीड़ित घर वापस आया तो 76 वर्षीय बुजुर्ग मां ने घटना की जानकारी दी.

भुवन गांधी की बुजुर्ग माता ने बताया कि शनिवार रात खाना खाने के बाद वो सो गई थीं. उसके बाद रात करीब 12.30 बजे 2 व्यक्ति कमरे में आए और डरा धमकाकर नकदी और ज्वेलरी के बारे में पूछने लगे. उनमें से एक व्यक्ति महिला के पास आकर बैठ गया और दूसरा व्यक्ति पूरे घर की तलाशी लेने लगा. दोनों बदमाश घर पर करीब दो घंटे तक रहे. साथ ही पूरे घर की तलाशी लेने के बाद घर से नकदी और ज्वेलरी चोरी करके फरार हो गए.