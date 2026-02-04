ETV Bharat / state

रांची में चोरों का बढ़ता हौसला: थाने से चंद दूरी पर स्थित जेवर दुकान से 16 किलो चांदी उड़ाई

रांची में एक जेवर दुकान का ताला तोड़कर चोर लगभग 16 किलो चांदी चुराकर फरार हो गए.

SILVER THEFT IN RANCHI
जांच करती एफएसएल की टीम (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 4, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी में एक जेवर दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए सोलह किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया है. हैरत की बात है कि जिस जेवर की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है, वो स्थानीय थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित है. चोरी किए गए चांदी की कीमत 50 लाख बताई जा रही है.

क्या है पूरा मामला
राजधानी रांची में चोरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र का है. सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में थाने से महज कुछ सौ मीटर दूर एक ज्वेलर्स को चोरों ने अपना निशाना बनाया है. चोरों ने दुकान से करीब 16 किलो चांदी की चोरी कर ली और फरार हो गए. घटना के बाद दुकान संचालक ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जांच में अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है.

सीसीटीवी में दिख रहे चोर, एक दुकान के अंदर, बाकी थे बाहर

दुकान के सीसीटीवी फुटेज में एक चोर की साफ तस्वीर कैद हुई है. जिसने अंदर घुसकर चोरी की है. वहीं दुकान के बाहर 6 अन्य चोर पहरे की तरह खड़े थे. चोरों ने जेवर दुकान में पहुचने के साथ ही बाहर के सीसीटीवी कैमरे को ऊपर की तरफ मोड़ दिया था. चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर जाते दिखे हैं. दुकान में सिर्फ एक चोर गया और मुंह में टॉर्च लेकर गहनों की तलाश करता हुआ दिख रहा है.

जांच में जुटी पुलिस

सुखदेवनगर थाना प्रभारी सुनील कुमार कुशवाहा ने बताया कि जेवर दुकान के मालिक के द्वारा दिए गए आवेदन में 16 किलो चांदी चोरी होने की बात कही गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है. थाना प्रभारी ने कहा कि एफएसएल की टीम को बुलाकर भी जांच की गई है.

ये भी पढ़ें: रामगढ़ के टेलीकॉम रेलवे स्टोर में लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

TAGGED:

रांची में जेवर की चोरी
16 किलो चांदी की चोरी
SILVER STOLEN A JEWELRY SHOP
RANCHI
SILVER THEFT IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.