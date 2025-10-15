सक्ती के जैजैपुर एसबीआई बैंक में सेंधमारी, दरवाजे की वजह से चोरों का प्लान हुआ फेल
छत्तीसगढ़ के सक्ती में चोरों ने बैंक को निशाना बनाने का प्रयास किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2025 at 6:08 PM IST
सक्ती: छत्तीसगढ़ के नए जिले सक्ती में चोरों के हौसले बुलंद हैं. यहां देश के बड़े बैंक एसबीआई की एक शाखा में चोरों ने बड़ी चोरी का प्रयास किया लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए. पूरी घटना सक्ती के जैजैपुर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच की है. यहां चोरों ने शौचालय की दीवार में छेद कर बैंक में घुसने की कोशिश की. चोर दीवार में छेद कर शौचालय के अंदर दाखिल हो गए लेकिन शौचालय का दरवाजा बंद होने की वजह से वह बैंक के अंदर नहीं घुस पाए.
मंगलवार रात की घटना: सक्ती पुलिस की तरफ से बताया गया है कि यह घटना मंगलवार रात की है. सुबह जब बैंक के कर्मचारी बैंक खोलने के बाद शौचालय इस्तेमाल करने के लिए गए तब यह खुलासा हुआ. आज सुबह जब बैंक कर्मियों ने शौचालय के दीवार में छेद को देखा तो इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ.
शौचालय में छेद कर चोर बैंक में घुसने का प्रयास कर रहे थे मगर शौचालय का दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से वो बैंक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. चोरों तक पहुंचने के लिए आस पास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है- जीएस राजपूत, थाना प्रभारी, जैजेपुर
एसबीआई बैंक प्रबंधन की लापरवाही आई सामने: इस पूरी घटना में पुलिस की शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि बैंक की सुरक्षा के लिए एसबीआई प्रबंधन ने कोई भी चौकीदार नहीं रखा था. बैंक प्रबंधन की तरफ से चौकीदार नहीं रखना बड़ी लपारवाही है.
जुगाड़ की भवन में चल रहा बैंक: जैजेपुर के एसबीआई शाखा जुगाड़ की भवन में संचालित हो रहा है. जैजैपुर जनपद पंचायत भवन से लगे सरपंच सदन में बैंक संचालित किया जा रहा है. इस भवन में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है. यहां तक कि रात को लोगों की अमानत की सुरक्षा के लिए कोई चौकीदार तक नहीं रखा गया है. इस तरह की लापरवाही वाले रवैए बैंक को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहा है.