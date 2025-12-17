हाथ में तमंचा लिए घर में घुसे चोर, CCTV में कैद वरदात, वीडियो आया सामने
हथियारों से लैस चोर ऋषिकेश की भारत विहार कॉलोनी में एक घर में घुस गए. चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 17, 2025 at 9:54 PM IST
ऋषिकेश: शहर के भरत विहार कॉलोनी के बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया. ताले तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे और पूरे घर को खंगाल दिया. हालांकि, चोरों को घर के अंदर कोई कीमती सामान नहीं मिला. चोरों की घर में घुसने की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. जिसमें चोर धारदार हथियार और पिस्तौल के साथ दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोगों में अपनी और घरों की सुरक्षा को लेकर दहशत है.
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि यह घर बंद रहता है. मकान मालिक शहर से बाहर है. एक व्यक्ति ने घर किराए पर लेकर उसमें दफ्तर बनाया है. वह भी ज्यादातर ऑफिस में नहीं बैठता है. लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग पुलिस से की है.
स्थानीय निवासी पूर्व पार्षद विकास तेवतिया ने बताया कि बीते 14 दिसंबर की रात को नकाबपोश चोर हाथ में तमंचा लिए एक घर में घुसे थे, हालांकि वहां उनको कुछ नहीं मिला. लेकिन जिस तरह से हथियार बंद लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उससे लोगों को असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है. उन्होंने पुलिस से मांग की है कि नियमित गश्त बढ़ाई जाए.
आईडीपीएल चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. फिलहाल घटना की कोई भी लिखित तहरीर नहीं मिली है. यदि मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.
झूठी सूचना देने पर व्यक्ति पर बड़ी कार्रवाई: वहीं आपातकालीन सेवा डायल 112 का दुरुपयोग करने पर हरिद्वार के लक्सर के एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया. ससुराल पक्ष द्वारा बेटी को पेट्रोल डालकर जलाने की झूठी सूचना देने पर लक्सर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपए का चालान किया है.
कोतवाली लक्सर पुलिस के अनुसार, 16 दिसंबर 2025 को डायल 112 पर एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसकी बेटी को ससुराल वालों ने पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया है. उसे एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची.
मौके पर जांच के दौरान पुलिस को कोई भी आपराधिक घटना घटित होना नहीं पाया गया. पूछताछ में सामने आया कि कॉल करने वाला व्यक्ति शराब के नशे में था और उसने आपातकालीन सेवा पर झूठी और भ्रामक सूचना दी थी. पुलिस ने इसे डायल 112 सेवा का दुरुपयोग मानते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की.
पुलिस ने धर्मेंद्र कुमार पुत्र राजपाल, निवासी शेखपुरी, थाना कोतवाली लक्सर के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत 10 हजार रुपए का चालान कर न्यायालय में पेश किया. साथ ही भविष्य में इस तरह की गलती न करने की सख्त हिदायत दी.
लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने आम जनता से अपील की है कि डायल 112 एक अत्यंत महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवा है. इसका उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करें. झूठी सूचना देने से वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा: हरिद्वार जिले के रुड़की में दिनदहाड़े मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके पास से चोरी किया गया सामान और नकदी भी बरामद की है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है.
दरअसल, मंगलवार 16 दिसंबर को रईश अहमद पुत्र असगर निवासी ग्राम बेलडा ने सिविल लाइन कोतवाली रुडकी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके घर का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए और कमरे में रखी आलमारी का तोला तोड़कर सोने और चादी के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं.
पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. उधर चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने टीम को घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए. टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले. इसी कड़ी में टीम को सफलता हासिल हुई. पुलिस टीम द्वारा अमजद (उम्र 27 वर्ष) पुत्र शमशेर निवासी ग्राम बेलडा कोतवाली रुडकी और सादाब (उम्र 18 वर्ष) पुत्र नफीस निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया. पुलिस टीम को उनके पास से चोरी किया गया समान भी बरामद हुआ.
ये भी पढ़ें: