बैंक में बड़ी चोरी: छत काटकर लॉकर रूम में घुसे चोर, कीमती सामान ले उड़े

अजमेर: जिले के केकड़ी कस्बे के सावर इलाके में बदमाशों ने एक बैंक में सेंध लगाकर बड़ी चोरी की है. चोरों ने सांवर कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की छत तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लॉकर से कीमती सामान लेकर फरार हो गए. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मौके का जायजा लेने पर पता चला कि चोरों ने बेहद शातिराना तरीका अपनाया. उन्होंने पहले बैंक की छत तोड़ी, फिर आरसीसी छत के मजबूत लोहे के सरियों को इलेक्ट्रिक कटर से काटकर लॉकर रूम में घुसपैठ की. चोरों ने एक-दो लॉकर तोड़कर उनमें रखा कीमती सामान चुरा लिया. हालांकि, बैंक का मुख्य कैश वाल्ट पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है.

पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा ने बताया कि टूटे लॉकरों से कितना सोना-चांदी या अन्य कीमती सामान चोरी हुआ है, इसका सही अंदाजा लॉकर धारकों के आने के बाद ही लग सकेगा. बैंक प्रबंधन ने संबंधित ग्राहकों को सूचित कर दिया है. ग्राहकों के पहुंचने और उनकी ओर से दी गई जानकारी के आधार पर ही कुल नुकसान का खुलासा होगा. बैंक मैनेजर पूजा मीणा ने पुलिस में रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि इंद्रराज भट्ट के लॉकर से 80 तोला सोना और लोकेश पारीक के लॉकर से 28 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी चोर ले गए हैं. इंद्रराज भट्ट पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा के निजी सहायक राजेंद्र भट्ट का बेटा है.