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चरखी दादरी में बैटरी शॉप के ताले तोड़कर चोरी, 8 नई बैटरी सहित लाखों की चोरी

चरखी दादरी में बैटरी दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 8 नई बैटरियां सहित करीब एक लाख का सामान चुरा लिए.

Charkhi Dadri Battery Shop theft
चरखी दादरी में बैटरी शॉप के ताले तोड़कर चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 5, 2026 at 1:21 PM IST

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चरखी दादरी: दादरी शहर के दिल्ली रोड स्थित दीपक बैटरी हाउस में अज्ञात चोरों ने रात के समय सेंध लगाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोर दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और नई बैटरियों सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए. घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

सुबह खुला चोरी का राज: दुकान मालिक कृष्ण कुमार रोजाना की तरह सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य ताले टूटे हुए थे. अंदर जाकर जांच करने पर दुकान का सामान बिखरा पड़ा मिला और कई बैटरियां तथा अन्य सामान गायब था. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

करीब एक लाख रुपये का नुकसान: दुकान मालिक कृष्ण कुमार ने बताया कि, "चोर दुकान से करीब 8 नई बैटरियां और अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार मुझे लगभग एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है. दुकान में इस तरह की चोरी की घटना से उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी हुई है."

8 नई बैटरी सहित लाखों की चोरी (ETV Bharat)

पुलिस और एफएसएल टीम पहुंची: सूचना मिलने के बाद जांच अधिकारी एचसी संदीप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए. टीम ने चोरी से जुड़े अहम सुराग जुटाने का प्रयास किया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: मामले में जांच अधिकारी एचसी संदीप कुमार ने बताया, "आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. मामले के सभी पहलुओं पर जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर चोरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है."

व्यापारियों में बढ़ी चिंता: घटना के बाद आसपास के व्यापारियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है. स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्त और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.

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