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चरखी दादरी में बैटरी शॉप के ताले तोड़कर चोरी, 8 नई बैटरी सहित लाखों की चोरी

चरखी दादरी में बैटरी शॉप के ताले तोड़कर चोरी ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: दादरी शहर के दिल्ली रोड स्थित दीपक बैटरी हाउस में अज्ञात चोरों ने रात के समय सेंध लगाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोर दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और नई बैटरियों सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए. घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. सुबह खुला चोरी का राज: दुकान मालिक कृष्ण कुमार रोजाना की तरह सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य ताले टूटे हुए थे. अंदर जाकर जांच करने पर दुकान का सामान बिखरा पड़ा मिला और कई बैटरियां तथा अन्य सामान गायब था. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. करीब एक लाख रुपये का नुकसान: दुकान मालिक कृष्ण कुमार ने बताया कि, "चोर दुकान से करीब 8 नई बैटरियां और अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार मुझे लगभग एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है. दुकान में इस तरह की चोरी की घटना से उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी हुई है." 8 नई बैटरी सहित लाखों की चोरी (ETV Bharat)