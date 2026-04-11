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लखनऊ में चोरों ने एटीएम तोड़ डाला, नहीं लगी पुलिस को भनक

बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़ने और उसका लॉक खोलने का प्रयास किया. हालांकि वह मशीन से रुपये निकालने में सफल नहीं हो सका

THIEVES BREAK INTO ATM
बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़ने और उसका लॉक खोलने का प्रयास किया. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 6:08 PM IST

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लखनऊ : राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में बीती रात बदमाशों द्वारा एटीएम मशीन से रुपये निकालने के लिए तोड़फोड़ और खोलने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है. शनिवार सुबह घटना की जानकारी लोगों को हुई तो हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

सूचना पाकर पहुँची पुलिस मामले की जांच कर रही है. बंथरा के पहाड़पुर निवासी महेंद्र श्रीवास्तव की बनी - मोहनलालगंज रोड स्थित मार्केट में एक निजी बैंक (हिताची) का एटीएम लगा हुआ है.

शुक्रवार देर रात किसी अज्ञात बदमाश ने एटीएम बूथ में घुसकर मशीन को तोड़ने और उसका लॉक खोलने का प्रयास किया. हालांकि वह मशीन से रुपये निकालने में सफल नहीं हो सका और मौके से फरार हो गया.

शनिवार सुबह जब मार्केट में मौजूद किराएदारों ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ देखी, तो इसकी जानकारी मकान मालिक महेंद्र श्रीवास्तव को दी.

इसके बाद उन्होंने आनन-फानन डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि मशीन के लॉक को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी.

पुलिस ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की गयी, तो फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति हेलमेट पहने एटीएम बूथ के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. जिससे उसकी पहचान छिपाने की आशंका जताई जा रही है.

थाना प्रभारी राणा राजेश सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है.

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