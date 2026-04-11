ETV Bharat / state

लखनऊ में चोरों ने एटीएम तोड़ डाला, नहीं लगी पुलिस को भनक

बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़ने और उसका लॉक खोलने का प्रयास किया. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में बीती रात बदमाशों द्वारा एटीएम मशीन से रुपये निकालने के लिए तोड़फोड़ और खोलने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है. शनिवार सुबह घटना की जानकारी लोगों को हुई तो हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पाकर पहुँची पुलिस मामले की जांच कर रही है. बंथरा के पहाड़पुर निवासी महेंद्र श्रीवास्तव की बनी - मोहनलालगंज रोड स्थित मार्केट में एक निजी बैंक (हिताची) का एटीएम लगा हुआ है. शुक्रवार देर रात किसी अज्ञात बदमाश ने एटीएम बूथ में घुसकर मशीन को तोड़ने और उसका लॉक खोलने का प्रयास किया. हालांकि वह मशीन से रुपये निकालने में सफल नहीं हो सका और मौके से फरार हो गया. शनिवार सुबह जब मार्केट में मौजूद किराएदारों ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ देखी, तो इसकी जानकारी मकान मालिक महेंद्र श्रीवास्तव को दी.