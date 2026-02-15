दिल्ली-कानपुर रूट पर रेल यात्रियों का सामान चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार
थानाध्यक्ष जीआरपी टूण्डला मोनू आर्य ने बताया कि यात्रियों के सामान चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
फिरोजाबाद: दिल्ली–हावड़ा रूट की ट्रेनों में यात्रियों को टार्गेट कर छिनैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन शातिर बदमाशों को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए अभियुक्त फिरोजाबाद और एटा के रहने वाले हैं. उनके कब्जे से पीली धातु (सोने) की ज्वैलरी और 31 हजार 640 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.
धरपकड़ अभियान के तहत गिरफ्तारी: थानाध्यक्ष जीआरपी टूण्डला मोनू आर्य और जीआरपी अनुभाग आगरा के प्रेस नोट के अनुसार, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे यूपी लखनऊ के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग आगरा अनिल कुमार झा के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत 14 फरवरी 2026 को थाना जीआरपी टूंडला जंक्शन, आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम स्टेशन पर गश्त कर रही थी.
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की: इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पूर्वी छोर पर तीन संदिग्ध अपराध की फिराक में लग रहे हैं. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही तीनों भागने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें दबोच लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अर्जुन (निवासी दादू नगर, थाना दक्षिण फिरोजाबाद), सुबोध कुमार (हाल निवासी हिमायुपुर, थाना दक्षिण फिरोजाबाद) और विशाल (निवासी थाना जलेसर, जनपद एटा) के रूप में हुई है.
ट्रेन यात्रियों का सामान चोरी करते थे: थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 04 अंगूठियां (एक लाल-बैंगनी मोती जड़ी), एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी कान के झाले, एक जोड़ी कान के वृंदे, एक चेन (सभी पीली धातु), 31 हजार 640 रुपये नकद बरामद हुए है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि बरामद सामान ट्रेन यात्रियों से चोरी और छिनैती की घटनाओं से प्राप्त किया गया है.
कई थानों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं: आरोपियों ने 2 दिसंबर 2025 को गोमती एक्सप्रेस में एक महिला का पर्स चोरी करने, 20 दिसंबर 2025 को फिरोजाबाद स्टेशन के पास एक महिला से हैंडबैग छीनने तथा जून 2025 में टूंडला स्टेशन के पास एक अन्य महिला का पर्स चोरी करने की घटनाएं कबूल कीं. इन मामलों में संबंधित थानों में पूर्व से मुकदमे दर्ज हैं और बरामदगी के आधार पर धाराओं में वृद्धि की गई है.
जीआरपी पुलिस के अनुसार, दिल्ली–हावड़ा रूट पर सक्रिय इस गिरोह की गिरफ्तारी से रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी सफलता मिली है. पुलिस अन्य संभावित वारदातों के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
