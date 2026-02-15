ETV Bharat / state

दिल्ली-कानपुर रूट पर रेल यात्रियों का सामान चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार

फिरोजाबाद: दिल्ली–हावड़ा रूट की ट्रेनों में यात्रियों को टार्गेट कर छिनैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन शातिर बदमाशों को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए अभियुक्त फिरोजाबाद और एटा के रहने वाले हैं. उनके कब्जे से पीली धातु (सोने) की ज्वैलरी और 31 हजार 640 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

धरपकड़ अभियान के तहत गिरफ्तारी: थानाध्यक्ष जीआरपी टूण्डला मोनू आर्य और जीआरपी अनुभाग आगरा के प्रेस नोट के अनुसार, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे यूपी लखनऊ के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग आगरा अनिल कुमार झा के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत 14 फरवरी 2026 को थाना जीआरपी टूंडला जंक्शन, आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम स्टेशन पर गश्त कर रही थी.

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की: इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पूर्वी छोर पर तीन संदिग्ध अपराध की फिराक में लग रहे हैं. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही तीनों भागने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें दबोच लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अर्जुन (निवासी दादू नगर, थाना दक्षिण फिरोजाबाद), सुबोध कुमार (हाल निवासी हिमायुपुर, थाना दक्षिण फिरोजाबाद) और विशाल (निवासी थाना जलेसर, जनपद एटा) के रूप में हुई है.