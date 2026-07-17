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पाकुड़ रथ यात्रा में आधा दर्जन श्रद्धालुओं के मोबाइल चोरी मामले में कार्रवाई, पश्चिम बंगाल के दो चोर गिरफ्तार

पाकुड़ : रथ यात्रा में चोर गिरोह के सदस्यों ने आधा दर्जन श्रद्धालुओं के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया था. चोरी की घटना को लेकर कई लोगों ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत मिलने के बाद पाकुड़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी के कई मोबाइल और नकद भी जब्त किए हैं.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चोरी के सभी मोबाइल को ट्रेस किया और कई महिला और पुरुषों को हिरासत में लिया गया. तलाशी के दौरान एक महिला और पुरुष के पास से आधा दर्जन चोरी के मोबाइल जब्त किए गए. पुलिस ने इस मामले में एक महिला और पुरुष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने पत्रकार सम्मेलन कर यह जानकारी दी.

जानकारी देते एसडीपीओ कुमार गौरव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसडीपीओ ने बताया कि रथयात्रा और मेला के दौरान काफी भीड़-भाड़ थी. इस दौरान चोरों ने कई श्रद्धालुओं का मोबाइल चोरी कर लिया था. इस संबंध में विश्वजीत सरकार, वंदना देवी, प्रमिला मंडल, पद्मावती देवी, नमिता मंडल ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी.

एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में मोबाइल टावर लोकेशन के आधार कर सभी चोरी के 6 मोबाइल बरामद कर लिए गए. पुलिस ने चोरों के पास से 7 हजार 390 रुपये नकद भी जब्त किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में सोहन सिंह और रेखा देवी शामिल हैं. दोनों पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर के निवासी हैं. एसडीपीओ ने बताया कि रथ खींचने के दौरान चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.