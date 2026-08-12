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लखनऊ में पुलिस को चकमा देकर भागा चोर 24 घंटे में गिरफ्तार

पुलिस ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले सिपाही के खिलाफ हो चुकी है कार्रवाई.

गिरफ्तार
गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 8:01 AM IST

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लखनऊ: राजधानी की ठाकुरगंज पुलिस कस्टडी से फरार हुए चोर मोहम्मद शानू उर्फ समद पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर चौपटिया रोड पर घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले सिपाही के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कस दिया है.

​​पुलिस के मुताबिक, निवाजगंज निवासी सुशीला साहू के घर से 7 अगस्त की देर रात नकदी व मोबाइल चोरी करने के मामले में पुलिस ने तहसीनगंज निवासी शानू को 9 अगस्त की रात गुलालाघाट से गिरफ्तार किया था. सोमवार तड़के करीब 7 बजे शानू ने संतरी ड्यूटी पर तैनात रिक्रूट सिपाही अजीत कुमार से शौच जाने की बात कही. सिपाही जैसे ही उसे परिसर स्थित शौचालय ले गया, शानू मौका पाकर सिपाही को चकमा देते हुए थाने की दीवार पार कर फरार हो गया था.

सिपाही पर भी एफआईआर: ​घटना में पुलिस प्रशासन की बड़ी नाकामी तब सामने आई जब सिपाही अजीत ने आरोपी के गायब होने की खबर तुरंत अधिकारियों को देने के बजाय करीब 35 मिनट तक छिपाए रखी. उसने रात्रि अधिकारी पंकज सिंह को सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए आलाधिकारियों के निर्देश पर फरार आरोपी शानू और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले सिपाही अजीत कुमार के खिलाफ अलग से मामला दर्ज कर लिया गया.

इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह ने बताया कस्टडी से भागे आरोपी को मुस्तैदी दिखाते हुए देर रात फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे चोरी के अन्य सामान की बरामदगी को लेकर पूछताछ जारी है. पुलिस हिरासत से भागने और कस्टडी सुरक्षा में लापरवाही बरतने के मामले में नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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