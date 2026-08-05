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बहराइच में दुकान में चोरी करने घुसा चोर; जाल में रातभर फंसा रहा, सुबह ऐसे निकाला गया

बहराइच: यूपी के बहराइच में चोरी की नीयत से दुकान में घुसा एक चोर बीच में ही फंस गया. इसके बाद चोर बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा. चोर चोर चीखने-चिल्लाने लगा, तो वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस और दुकान मालिक को दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और करीब दो घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चोर को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

दरअसल, शहर के कोतवाली नगर इलाके के चौकी-चौक पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित न्यू टेरीकाट हाउस के नाम से कपड़े की दुकान है. जहां पर चोरी करने की नीयत से दुकान में घुसा एक चोर वहां लगे जाल में फंस गया. अपने आप को फंसता देख वह चीखने चिल्लाने लगा, जिससे मौके से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना दुकान मालिक समेत पुलिस को दी. जैसे ही चोर के फंसने की जानकारी दुकानदारों को हुई तो बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए.