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बहराइच में दुकान में चोरी करने घुसा चोर; जाल में रातभर फंसा रहा, सुबह ऐसे निकाला गया

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चोर को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

बहराइच में चोर दुकान में चोरी करने घुसा
बहराइच में चोर दुकान में चोरी करने घुसा (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 1:17 PM IST

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बहराइच: यूपी के बहराइच में चोरी की नीयत से दुकान में घुसा एक चोर बीच में ही फंस गया. इसके बाद चोर बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा. चोर चोर चीखने-चिल्लाने लगा, तो वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस और दुकान मालिक को दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और करीब दो घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चोर को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

दरअसल, शहर के कोतवाली नगर इलाके के चौकी-चौक पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित न्यू टेरीकाट हाउस के नाम से कपड़े की दुकान है. जहां पर चोरी करने की नीयत से दुकान में घुसा एक चोर वहां लगे जाल में फंस गया. अपने आप को फंसता देख वह चीखने चिल्लाने लगा, जिससे मौके से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना दुकान मालिक समेत पुलिस को दी. जैसे ही चोर के फंसने की जानकारी दुकानदारों को हुई तो बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए.

चोरी करने घुसा चोर जाल में फंसा रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर (Photo credit;ETV Bharat)

सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी समय तक फंसे चोर को निकालने का प्रयास किया, लेकिन चोर को जाल से नहीं निकाला जा सका. इसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड कर्मियों को दी. सूचना पर पहुंचे कर्मियों द्वारा करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चोर को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद कोतवाली नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

कोतवाल नगर बृजेन्द्र मिश्रा ने बताया कि जानकारी मिलते ही मौके पर चौकी इंचार्ज को भेजा गया था. पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पकड़ा गया चोर रामगांव थाना क्षेत्र इलाके का रहने वाला है. आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

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