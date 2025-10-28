अजब गजब! हाईटेंशन लाइन का तार चोरी करने खंभे पर चढ़ा चोर, लगा करंट, बुरी तरह झुलसा

अजब गजब! हाईटेंशन लाइन का तार चोरी करने खंभे पर चढ़ा चोर, लगा करंट, बुरी तरह झुलसा
रुड़की में हाई टेंशन लाइन की तार चुराने के लिए विद्युत पोल पर चढ़ा चोर को करंट लगा. जिससे चोर बुरी तरह झुलस गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2025 at 7:17 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 7:26 PM IST
रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से चोरी का एक नया और हैरतअंगेज मामला सामने आया है. दरअसल यहां पर एक चोर द्वारा अपने साथियों की मदद से हाई टेंशन लाइन की तार काटने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर ने जैसे ही खंभे पर चढ़कर तार काटने का प्रयास किया तो उसी समय अचानक उसमें करंट आ गया. चोर कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झूलस गया. घटना के बाद चोर के अन्य साथी मौके से फरार हो गए. इसी बीच बिजली का फाल्ट देखने के लिए निकले बिजली कर्मचारी जैसे ही मौके पर पहुंचे तो उन्होंने चोर को तारों पर झूलता हुआ देखा.
वहीं ये नजारा देख बिजली कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्रेन बुलवाकर चोर को खंभे से नीचे उतरवाया, जिसके बाद चोर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने चोर की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया.
जानकारी के मुताबिक, 27 अक्टूबर सोमवार की देर रात पिरान कलियर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पांडा गांव के जंगल में करीब पांच चोर हाईटेंशन विद्युत लाइन चोरी करने के इरादे से पहुंचे थे, जिनमें से एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और बाकी के चोर नीचे खड़े हो गए. बताया गया है कि जैसे ही उसने चलती लाइन से दो तार काटे तो इलाके की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके बाद बिजली घर पर मौजूद कर्मचारियों ने नियमानुसार कुछ देर बाद लाइन को फिर रूप से चालू कर दिया. वहीं बिजली चालू होते ही खंभे पर चढ़ा चोर तेज करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलसकर खंभे पर ही लटक गया. उधर, अपने साथी को करंट से झुलसता देख नीचे खड़े अन्य चोर तुरंत ही मौके से फरार हो गए.
वहीं बिजली आपूर्ति सुचारु न होने और लाइन में फाल्ट आने की आशंका के चलते बिजली विभाग के कर्मचारी चेकिंग के लिए क्षेत्र में निकल पड़े. जब वह मोहम्मदपुर पांडा गांव के जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक खंभे पर युवक को झूलता हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत उन्होंने मामले की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही तत्काल बिजली विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, इसके बाद मौके पर क्रेन मंगवाई गई. जहां पर क्रेन की मदद से झुलसे हुए चोर को नीचे उतारा गया और तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
इमलीखेड़ा चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में ऊर्जा विभाग की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है. तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. जांच में जो भी निकल कर सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
ये भी पढ़ें: