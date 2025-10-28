ETV Bharat / state

अजब गजब! हाईटेंशन लाइन का तार चोरी करने खंभे पर चढ़ा चोर, लगा करंट, बुरी तरह झुलसा

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से चोरी का एक नया और हैरतअंगेज मामला सामने आया है. दरअसल यहां पर एक चोर द्वारा अपने साथियों की मदद से हाई टेंशन लाइन की तार काटने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर ने जैसे ही खंभे पर चढ़कर तार काटने का प्रयास किया तो उसी समय अचानक उसमें करंट आ गया. चोर कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झूलस गया. घटना के बाद चोर के अन्य साथी मौके से फरार हो गए. इसी बीच बिजली का फाल्ट देखने के लिए निकले बिजली कर्मचारी जैसे ही मौके पर पहुंचे तो उन्होंने चोर को तारों पर झूलता हुआ देखा.

वहीं ये नजारा देख बिजली कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्रेन बुलवाकर चोर को खंभे से नीचे उतरवाया, जिसके बाद चोर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने चोर की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, 27 अक्टूबर सोमवार की देर रात पिरान कलियर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पांडा गांव के जंगल में करीब पांच चोर हाईटेंशन विद्युत लाइन चोरी करने के इरादे से पहुंचे थे, जिनमें से एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और बाकी के चोर नीचे खड़े हो गए. बताया गया है कि जैसे ही उसने चलती लाइन से दो तार काटे तो इलाके की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके बाद बिजली घर पर मौजूद कर्मचारियों ने नियमानुसार कुछ देर बाद लाइन को फिर रूप से चालू कर दिया. वहीं बिजली चालू होते ही खंभे पर चढ़ा चोर तेज करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलसकर खंभे पर ही लटक गया. उधर, अपने साथी को करंट से झुलसता देख नीचे खड़े अन्य चोर तुरंत ही मौके से फरार हो गए.