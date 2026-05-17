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चोरी करते रंगेहाथ धराया चोर, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर रातभर की पिटाई

पाकुड़ में एक घर में चोरी करने घुसने पर गांववालों ने एक चोर को पेड़ से बांधकर पीटा.

Thief tied to a tree and beaten in Pakur
ग्रामीणों की भीड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 17, 2026 at 1:34 PM IST

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पाकुड़: सदर प्रखंड के बलियाडांगा गांव में एक घर में चोरी करने की कोशिश कर रहे एक चोर को घर के मालिक ने पकड़ लिया. इसके बाद गांव वालों ने उसे पेड़ से बांधकर रात भर पीटा. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और चोर को गांव वालों के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. चोर को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है.

ग्रामीणों के मुताबिक, सुमन रजवार उर्फ ​​मास्टर नाम के एक आदमी के घर में चार चोर चोरी करने घुसे थे. इसी बीच मास्टर और उनके परिवार वाले जाग गए और चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े. तीन चोर भाग गए, लेकिन एक को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह पलंग के नीचे छिप गया. मास्टर और उनके परिवार वालों ने घर की तलाशी ली. इस दौरान पलंग के नीचे छिपे चोर को पकड़ लिया.

हो-हल्ला सुनकर आस-पास के दर्जनों लोग जमा हो गए, उन्होंने चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की. गांव वालों ने चोर को पास के कटहल के पेड़ से बांध दिया और पीटना शुरू कर दिया. चोर ने अपना नाम नहीं बताया लेकिन बताया कि वह भागलपुर जिले का रहने वाला है.

सूचना मिलने पर शहरकोल पंचायत के मुखिया विकास गोंड पहुंचे और गांव वालों से अपील की कि चोर की पिटाई न करे. साथ ही शहर थाना को भी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया.

मुखिया विकास गोंड ने बताया कि पकड़े गए चोर को पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोर से पूछताछ कर रही है. शहर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि गांव वालों ने एक आदमी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसका इलाज चल रहा है. आरोपी घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, जिसे पकड़ लिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी.

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चोर की पिटाई
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