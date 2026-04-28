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अजब चोर के गजब शौक: न जेवर न कैश, इस चोर को चाहिए सिर्फ 'Branded Shoe'

चोर जूतों का ट्रायल लेकर पसंद आने पर उन्हें पहन लेता था और रिजेक्ट किए हुए जूते पड़ोसियों के घर फेंक देता था.

सीसीटीवी में कैद हुई अनोखी चोरी
सीसीटीवी में कैद हुई अनोखी चोरी (PHOTO CREDIT-CCTV)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 11:00 AM IST

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Updated : April 28, 2026 at 11:12 AM IST

2 Min Read
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अजमेर : ​मार्बल सिटी किशनगढ़ के मदनगंज इलाके में चोरी की एक ऐसी अनोखी वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस और स्थानीय निवासियों को हैरत में डाल दिया है. आमतौर पर चोर नकदी, जेवर या महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पर हाथ साफ करते हैं, लेकिन यहां एक ऐसा चोर सक्रिय हुआ है जिसे सिर्फ 'ब्रांडेड जूतों' का शौक है. मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है.

​पसंद आने पर ही चुराता है जूते : ​मामला किशनगढ़ के अग्रसेन नगर (जी-ब्लॉक) और श्री करणी इंद्र विहार रेलवे लाइन क्षेत्र का है. एक अज्ञात चोर ने इलाके के करीब 4-5 घरों को अपना निशाना बनाया. इस चोर का तरीका इतनी अजीब है इलाके के लोग भी चकरा गए हैं. यह चोर रेलवे लाइन के पास स्थित करीब 4-5 घरों में घुसा, हैरानी की बात यह रही कि उसने कीमती सामान को हाथ तक नहीं लगाया, वह केवल जूतों की तलाश में था.

किशनगढ़ में 'शू-लवर' चोर का आतंक (CCTV)

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​चोर ने हर घर के बाहर पड़े जूतों को अच्छी तरह चेक किया. जो जूते उसे पसंद आए और उसके पैरों में फिट बैठे, उन्हें वह पहनकर चंपत हो गया. लेकिन जो जूते उसे पसंद नहीं आए या फिट नहीं हुए, उन्हें वह दूसरे घरों के आंगन या गेट पर छोड़ गया. सुबह जब लोग जागे तो किसी के घर के बाहर से जूते गायब थे, तो किसी के घर के बाहर पड़ोसी के पुराने जूते पड़े मिले.

​CCTV में कैद हुई करतूत : ​क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों में इस अजब चोर की गजब करतूत कैद हो गई है. फुटेज में चोर को इत्मीनान से जूतों का 'ट्रायल' लेते देखा जा सकता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि चोर किसी शोरूम की तरह जूतों का 'ट्रायल' ले रहा है और फिटिंग चेक कर रहा है. इस अजीबो गरीब चोरी के बाद पूरे इलाके में डर के साथ-साथ चर्चाओं का माहौल गर्म है. ​क्षेत्रवासियों ने इस वारदात की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी है और CCTV फुटेज भी उपलब्ध करा दिए हैं. फिलहाल पुलिस इस सनकी चोर की पहचान करने और उसे दबोचने की कोशिश में जुटी है.

Last Updated : April 28, 2026 at 11:12 AM IST

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जूता चोर का आतंक
THEFT IN MARBLE CITY

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