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अजब चोर के गजब शौक: न जेवर न कैश, इस चोर को चाहिए सिर्फ 'Branded Shoe'

सीसीटीवी में कैद हुई अनोखी चोरी ( PHOTO CREDIT-CCTV )

अजमेर : ​मार्बल सिटी किशनगढ़ के मदनगंज इलाके में चोरी की एक ऐसी अनोखी वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस और स्थानीय निवासियों को हैरत में डाल दिया है. आमतौर पर चोर नकदी, जेवर या महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पर हाथ साफ करते हैं, लेकिन यहां एक ऐसा चोर सक्रिय हुआ है जिसे सिर्फ 'ब्रांडेड जूतों' का शौक है. मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है. ​पसंद आने पर ही चुराता है जूते : ​मामला किशनगढ़ के अग्रसेन नगर (जी-ब्लॉक) और श्री करणी इंद्र विहार रेलवे लाइन क्षेत्र का है. एक अज्ञात चोर ने इलाके के करीब 4-5 घरों को अपना निशाना बनाया. इस चोर का तरीका इतनी अजीब है इलाके के लोग भी चकरा गए हैं. यह चोर रेलवे लाइन के पास स्थित करीब 4-5 घरों में घुसा, हैरानी की बात यह रही कि उसने कीमती सामान को हाथ तक नहीं लगाया, वह केवल जूतों की तलाश में था. किशनगढ़ में 'शू-लवर' चोर का आतंक (CCTV)