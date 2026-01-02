ETV Bharat / state

लखनऊ में संस्कारी चोर; पहले शीतला माता मंदिर में टेका मत्था फिर दानपत्र चोरी कर भागा, देखें VIDEO

लखनऊः सदर कैंटोनमेंट स्थित प्राचीन माता शीतला देवी मंदिर से दानपत्र चोरी की घटना सामने आई है. चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटी में कैद हो गई है. सीसीटीवी में चोर साफ-साफ चोरी करते हुए दिख रहा है. मंदिर के पुजारी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

पंडित प्रमोद कुमार पांडेय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ​नेहरू रोड स्थित प्राचीन माता शीतला देवी मंदिर में सुबह जब मंदिर पहुंचे तो दानपात्र गायब मिला. CCTV खंगाला गया तो चोरी का अनोखा तरीका सामने आया. सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोर मंदिर में दाखिल होते ही सबसे पहले हनुमानजी की मूर्ति के सामने पहुंचा. उसने दानपात्र छूने से पहले और ले जाते समय तीन बार भगवान को निहारा. दानपात्र के ऊपर सिंदूर का कटोरा, जलता हुआ दीपक और माचिस रखी थी.