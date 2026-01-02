ETV Bharat / state

लखनऊ में संस्कारी चोर; पहले शीतला माता मंदिर में टेका मत्था फिर दानपत्र चोरी कर भागा, देखें VIDEO

मंदिर के पुजारी की शिकायत पर चोरी की पहचान करने के साथ तलाश में जुटी

मंदिर में चोरी करता चोर. (Shitala Devi Temple)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 6:23 PM IST

लखनऊः सदर कैंटोनमेंट स्थित प्राचीन माता शीतला देवी मंदिर से दानपत्र चोरी की घटना सामने आई है. चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटी में कैद हो गई है. सीसीटीवी में चोर साफ-साफ चोरी करते हुए दिख रहा है. मंदिर के पुजारी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

पंडित प्रमोद कुमार पांडेय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ​नेहरू रोड स्थित प्राचीन माता शीतला देवी मंदिर में सुबह जब मंदिर पहुंचे तो दानपात्र गायब मिला. CCTV खंगाला गया तो चोरी का अनोखा तरीका सामने आया. सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोर मंदिर में दाखिल होते ही सबसे पहले हनुमानजी की मूर्ति के सामने पहुंचा. उसने दानपात्र छूने से पहले और ले जाते समय तीन बार भगवान को निहारा. दानपात्र के ऊपर सिंदूर का कटोरा, जलता हुआ दीपक और माचिस रखी थी.

मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज. (Shitala Devi Temple)

चोर ने बहुत ही आहिस्ता से दीपक को नीचे रखा ताकि वह बुझने न पाए. लाल वस्त्र को भी सलीके से हटाकर नीचे रखा. फुटेज में दिख रहा है कि चोर करीब 15 सेकंड तक दानपात्र हाथ में पकड़े रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी. उसने डर के मारे अपना पसीना भी पोंछा. दानपात्र उठाने के बाद वह तीन कदम उल्टे पांव चला, ताकि भगवान की तरफ उसकी पीठ न हो. बाहर निकलते वक्त भी उसने मुड़कर मत्था टेका. ​पुजारी के अनुसार, चोर मंदिर की मर्यादा का पालन करते हुए नंगे पांव अंदर आया था. उसने अपने जूते मंदिर के बाहर ही उतारे थे.

​कैंट थाना प्रभारी जसवीर कौर ने बताया कि पुजारी की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. वीडियो फुटेज में आरोपी नाबालिग लग रहा है. पुलिस की टीमें इलाके में चोर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं.
