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'शराब के नशे में गलती हो गई...' ढाई साल बाद चोर ने 'ब्याज' समेत लौटाए आभूषण, मांगी माफी

चोर ने मंदिर से चांदी के 3 मुकुट, छत्र, 400 ग्राम चांदी के आभूषण, पीतल का सिंहासन और आरती का सामान चोरी कर लिया था.

आरोपी की ओर से लौटाए गए आभूषण, नकद और माफी पत्र
आरोपी की ओर से लौटाए गए आभूषण, नकद और माफी पत्र (Source : Informer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
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झालावाड़ : जिले के बकानी थाना क्षेत्र के करल गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है. ढाई साल पहले मंदिर से आभूषण की चोरी करने वाले आरोपी ने चोरी किए गए सभी आभूषण और ब्याज स्वरूप 2 हजार की नकद राशि दी है. यही नहीं आरोपी ने यहां आभूषणों के साथ एक माफीनामा भी लिखकर छोड़ा है. इसमें आरोपी ने लिखा है कि शराब के नशे में उसने मंदिर से आभूषणों की चोरी की थी. अपनी भूल सुधारते हुए वह सभी आभूषण और इनकी मरम्मत के लिए 2 हजार की नकद राशि रखकर जा रहा है.

मंदिर के पुजारी मोहनलाल बैरागी ने बताया कि करीब ढाई साल पहले करल गांव स्थित नरसिंह मंदिर में अज्ञात चोर ने धावा बोलकर चांदी के तीन मुकुट, एक छत्र, करीब 400 ग्राम चांदी के आभूषण, पीतल का सिंहासन और आरती का सामान चोरी कर लिया था. वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश था. घटनाक्रम के बाद मंदिर समिति ने बकानी थाने में मामला दर्ज कराया था. इस दौरान कई बार चोरी का खुलासा करने की मांग उठती रही, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर रहा.

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पुजारी ने बताया कि बुधवार शाम परिसर में सफाई के दौरान एक थैली दिखाई दी. शुरुआत में उन्होंने उसे प्रसादी समझकर अलग रख दिया. बाद में थैली खोलकर देखा तो उसमें मंदिर से चोरी किए गए चांदी के मुकुट और आभूषण टुकड़ों के रूप में रखे हुए थे. आभूषणों के पास एक पत्र भी मिला, जिसमें कथित तौर पर चोर ने शराब के नशे में मंदिर से चोरी करने की बात स्वीकार करते हुए माफी मांगी है.

साथ ही पत्र में चोरी किए गए सामान की मरम्मत के लिए दो हजार रुपए छोड़ने की बात लिखी गई है. ग्रामीण इसे चोरी किए गए सामान के 'ब्याज' के रूप में भगवान को चढ़ाई गई राशि बता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि भगवान ने आरोपी को सद्बुद्धि दी, जिसके कारण आरोपी आभूषणों को फिर से मंदिर में छोड़कर चला गया. यही नहीं आरोपी ने आभूषणों के मरम्मत के लिए 2 हजार की नकद राशि भी मंदिर में छोड़ी है.

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चोर ने लौटाए चोरी के आभूषण
झालावाड़ में मंदिर में चोरी मामला
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