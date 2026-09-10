ETV Bharat / state

'शराब के नशे में गलती हो गई...' ढाई साल बाद चोर ने 'ब्याज' समेत लौटाए आभूषण, मांगी माफी

आरोपी की ओर से लौटाए गए आभूषण, नकद और माफी पत्र ( Source : Informer )