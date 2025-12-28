VIDEO : ज्वैलरी शॉप पर ग्राहक बनकर पहुंचा बदमाश; 4.80 लाख के जेवर लेकर भागा, CCTV में कैद हो गई घटना

ETV Bharat / state

सीसीटीवी में कैद हो गया लुटेरा.
सीसीटीवी में कैद हो गया लुटेरा. (Photo Credit; Police)
December 28, 2025

December 28, 2025

लखनऊ : ज्वैलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आया बदमाश 4.80 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गया. बदमाश आधे घंटे तक दुकान में मौजूद रहा. वह खरीदारी के बहाने एक के बाद एक जेवरात देख रहा था. घटना गुडंबा इलाके के गायत्रीपुरम की है. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है.

मामला शनिवार की शाम करीब 7 बजे का है. गुडंबा के गायत्रीपुरम में अमित ज्वैलरी शॉप है. दुकानदार अमित कुमार रस्तोगी शॉप पर मौजूद थे. इस दौरान एक बदमाश ग्राहक बनकर पहुंचा. उसने मंगलसूत्र के लॉकेट और झाला दिखाने के लिए कहा.

सीसीटीवी में कैद हो गई घटना. (Video Credit; Police)

हाथ में जेवरात समेटकर हो गया फरार : दुकानदार के अनुसार उन्होंने काउंटर पर एक ट्रे में कई लॉकेट और झाला रखे. करीब आधे घंटे तक बदमाश जेवरात देखने का नाटक करता रहा. दुकानदार ने करीब 33 ग्राम वजन के 5 पीस गहने रखे. इसके बाद कुछ ही सेकेंड में बदमाश उन्हें हाथ में समेट कर फरार हो गया. इनकी कीमत करीब 4 लाख 80 हजार है.

आसपास के दुकानदारों ने किया पीछा : शोर मचाने पर आसपास के दुकानदारों ने बदमाश का कुछ दूर तक पीछा भी किया, लेकिन वह गलियों के रास्ते फरार हो गया. ​पीड़ित दुकानदार ने गुडंबा थाने में सूचना दी. थाना प्रभारी प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस बोली-जल्द पकड़ा जाएगा : थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश की पूरी हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है. फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की जा रही है. आरोपी का चेहरा साफ नजर आ रहा है. हालांकि उसने मास्क लगा रखा है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, बदमाश का कोई साथी भी तो बाहक के साथ बाहर मौजूद नहीं था. वहीं घटना के बाद व्यापारियों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, जिससे इस तरह की घटना दोबारा न होने पाए.

