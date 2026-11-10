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दिन में बंद घरों की रेकी, रात में चोरी, हरियाणा का शातिर चोर रांची में गिरफ्तार, तीन साथी भी पकड़े गए

रांचीः राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. इस मामले में हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला शातिर चोर आकाश महतो उर्फ आकाश कुमार समेत चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनकी निशानदेही पर दो ज्वेलरी दुकानों से चोरी के गहने बरामद किए हैं. इसके अलावा आरोपी के घर से सोने-चांदी के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन जब्त किया गया. बरामद सोने-चांदी के जेवरों की अनुमानित कीमत करीब 3.70 लाख रुपये बताई गई है.

रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि आकाश महतो हरियाणा के कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है. वहां चोरी की वारदातों के बाद वह रांची आ गया था और रातू थाना क्षेत्र के आमटांड़ में अपनी पत्नी के साथ किराये के मकान में रहने लगा थ. उसने अपनी पहचान छिपाकर यहां ठिकाना बनाया था, ताकि किसी को उस पर संदेह न हो.

गिरोह के सदस्य बंद घरों को निशाना बनाते थे. खास बात यह है कि आकाश दिन के समय ही चोरी की वारदातों को अंजाम देने में माहिर था. रातू थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसपी ग्रामीण ने पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) द्वितीय अजय आर्यन के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया था. टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उसकी निशानदेही पर रातू काठीटांड़ स्थित अलंकार ज्वेलर्स और जेपी जेवर दुकान से चोरी के गहने बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने चोरी के जेवर इन दुकानों में बेच दिए थे.

चार मामलों में संलिप्तता स्वीकार की

पुलिस ने इस मामले में आकाश महतो के अलावा रातू के विनय कुमार वर्मा, धनबाद के विनायक कुमार सोनी और रातू के ही दीपक उरांव उर्फ लड्डू को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों ने रातू थाना में दर्ज कांड संख्या 373/26 के अलावा चोरी के तीन अन्य मामलों में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. इनमें रातू थाना कांड संख्या 246/26, 327/26, 315/26 और 378/26 शामिल हैं.

दो ज्वेलरी दुकानों से मिले चोरी के गहने

पुलिस ने जेपी जेवर दुकान से चांदी के दो जोड़ी पायल, एक चांदी की चेन, एक सोने का मंगलसूत्र और पांच सोने की नोजपिन बरामद की हैं. वहीं, अलंकार ज्वेलर्स से तीन जोड़ी चांदी के पायल, कमरधनी, पंजा, ब्रेसलेट, सात चांदी की चेन, 11 बिछिया, दो अंगूठियां, एक जोड़ी कान का टॉप्स, एक सोने की चेन, तीन सोने के कान के रिंग और दो सोने की नोजपिन बरामद की गई हैं. इसके अलावा आकाश के किराये के मकान से सोने जैसे दिखने वाले कान के झुमके, चांदी जैसे पायल, पांच बिछिया, एक कान का झल्ला, 7850 रुपये नकद और रेडमी कंपनी का स्मार्टफोन मिला है. कुल बरामदगी में करीब 600 ग्राम चांदी और 15 से 20 ग्राम सोना शामिल है.